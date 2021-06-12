مناقشة دعم وتيسير العمل الصحفي والإعلامي بالباطنة

صحار ـ من محمد السعيدي:

التقى سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي ـ محافظ شمال الباطنة بمكتبه بأعضاء لجنة الصحفيين بالباطنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور علي بن سالم البادي وبعض الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف بمحافظة شمال الباطنة.

حيث تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل الصحفي والإعلامي وتسهيله خلال الفترة القادمة.

وقد رحّب سعادة الشيخ المحافظ بتشكيل لجنة الصحفيين بالباطنة وما ستقوم به هذه اللجنة من جهود تسهم في جوانب التنمية الشاملة في ظل الهيكلة الادارية الجديدة وتوسيع مهام مكاتب المحافظين، مشيرًا سعادته الى أهمية التعاون والشراكة مع الإعلام الذي يعتبر جزءًا هامًا في منظومة العمل.

موضحًا سعادته أنه سيعمل على دعم جهود لجنة الصحفيين بالباطنة فيما يحقق أهدافها ونجاحها، مقدًّرا لكل الاعلاميين والصحفيين جهودهم في نقل الحقائق والمعلومات بالصورة الحقيقة، حيث سيعمل مكتب المحافظ ومكاتب الولاة على الوقوف الى جانب جهود جمعية الصحفيين العمانية لتمكين وتسهيل أعمال لجنة الصحفيين بالباطنة وبما يحقق الشراكة الحقيقة مع الإعلام.

من جانبه أوضح الدكتور على بن سالم البادي ـ رئيس لجنة الصحفيين بالباطنة بأن هذا اللقاء جاء لتعزيز وتفعيل مجالات التعاون المشتركة بين جمعية الصحفيين العمانية ومكتب سعادة المحافظ في إطار دعم الجمعية لجهود المحافظة في إبراز المقومات السياحية والاقتصادية والتطور في البنية الأساسية التي تقدم لأفراد المجتمع في المحافظة، كما أنه يأتي ضمن خطة عمل لجنة الصحفيين بالباطنة لهذا العام، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة عمل اللجنة وأهدافها ، والتوجه الى عقد لقاءات دورية مع المحافظين والمسؤولين في محافظتي شمال وجنوب الباطنة للتعرف على خطط العمل في ولايات الباطنة والوقوف على ما تم إنجازه في مختلف المجالات لتفديمه إعلاميا للعامة.