جامعة السلطان قابوس تحقق تحسنا مستمرا فــي ترتيبها خلال السنوات الست الماضية على التوالي

ضمن التصنيف العالمي للجامعات «QS»

مسقط ـ العمانية: حققت جامعة السلطان قابوس تحسنًا مستمرًّا في ترتيبها خلال السنوات الست الماضية على التوالي، ضمن التصنيف العالمي للجامعات (QS) إذ حققت ترتيب ٣٦٨ في ٢٠٢٢ متقدمةً ترتيبها السابق والذي كان ٣٧٥ في ٢٠٢١.

وقد قامت (QS) بتحليل ١٦٧٣ جامعة حول العالم وتم اعتبار ١٣٠٠ جامعة في تصنيف هذا العام الذي شهد زيادة ١٤٥ جامعة جديدة في تصنيف ٢٠٢١.

ولقد عملت الجامعة جاهدة على التصنيف العالمي لاستكمال هذا الهدف الوطني منذ فترة طويلة، وذلك من خلال العمل المستمر للحفاظ على تطوير مؤشرات الأداء وتحديث معطياتها بما يتعلق بالمؤشرات التصنيف، كما عملت مطلع هذا العام على مواءمة استراتيجيتها للتصنيف مع رؤية عُمان٢٠٤٠.

ومن أهم ما قامت به الجامعة هذا العام السمعة الأكاديمية: من خلال تشجيع كافة أعضاء الهيئة الأكاديمية للمشاركة في منصات البحث العلمي لإشهار ونشر انتاجهم العلمي ومؤشر الرضى الوظيفي من قبل سوق العمل لخريجي الجامعة من خلال المزيد من التواصل مع خريجي الجامعة، وجهات توظيفهم لاستقصاء مدى جودة مستواهم العملي ومدى رضى جهات عملهم عن هذا الأداء.

كما قامت الجامعة بالاستدلال العلمي للأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة الأكاديمية من خلال مكافئات تشجيعية للنشر في الدوريات والمجلات العلمية المحكمة ذات السمعة العالية ونسبة الطلبة إلى هيئة التدريس والاستمرار وفق نسبة عالمية والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية العالمية والاستمرار وفق نسبة عالمية والتأكد من موافقتها للمؤشرات العالمية كما تزايدت أعداد الطلبة الدوليين في الجامعة في الدراسات العليا والدراسات الجامعية.