قامت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية أمس بزيارة إلى محافظة مسندم لزيارة دائرة التنمية الاجتماعية والمؤسسات التابعة للوزارة، حيث رافق معاليها في هذه الزيارة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية ـ المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الأسرية وحمود بن محمد بن ناصر المنذري ـ رئيس مكتب الوزيرة.

وقد التقت في بداية الزيارة بمعالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي ـ وزير الدولة ومحافظ مسندم.

تم خلال اللقاء التطرق الى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين مكتب المحافظ والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة في دائرة ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات المرأة العمانية بالمحافظة، والتطرق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق مبدأ الشراكة القائمة بينها ومؤسسات المجتمع المحلي. وأكدت معالي الوزيرة خلال اللقاء على متابعتها الدائمة والمستمرة في سبيل توفير كافة الإمكانات المتاحة لدى الوزارة لتحقيق أهداف هذه الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المحلي ولجان التنمية الاجتماعية بولايات المحافظة والتعاون الدائم لتحقيق أهداف الوزارة. كما التقت معالي الوزيرة بسعادة الشيخ علي بن سعيد السعيدي ـ والي بخا، تم خلال اللقاء مناقشة أعمال اللجنة الاجتماعية وفريق بخا الخيري والتعاون المشترك بين مؤسسات الوزارة في الولاية وتبادل الأدوار والتكامل بين مؤسسات المجتمع والمؤسسات الحكومية التي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في مختلف قرى الولاية.

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التنمية الاجتماعية تزور دائرة التنمية الاجتماعية بمسندم ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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