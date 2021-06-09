وزير المكتب السلطاني يستقبل السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس سعادة علي نجفي خوشرودي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة. في بداية المقابلة رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بسعادة السفير، الذي قدم شكره وتقديره للسلطنة على الجهود التي تقوم بها في المنطقة. وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات المشتركة، واستعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

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