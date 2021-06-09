مجلس الوزراء يصدر قرارات بتطوير محافظة مسندم وتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتنويع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية

جلالة السلطان يوجـه بالإسراع فـي تنفيذها والعمل على إعداد نظام إدارة وتشغيل تلك المناطق وهيكلة الحوافز والتسهيلات اللازمة

«النقل والاتصالات وتقنية المعلومات»:

المضي قدما فـي استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير ميناء خصب وجارٍ التنسيق لتحويل مطار خصب للاستخدام المدني والعسكري

مسقط ـ العمانية:

في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن تطوير محافظة مسندم وتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتنويع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية التي تمتلكها المحافظة إضافة إلى جعلها أكثر جاذبية للاستثمار، فقد أقرَّ مجلس الوزراء الآتي: إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمحافظة يضم عددًا من التخصصات، وبناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي في المحافظة، وتحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشط للحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة محاس منطقة اقتصادية بهدف تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب. وقد وجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ بالإسراع في تنفيذ ما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء والعمل على إعداد نظام إدارة وتشغيل تلك المناطق وهيكلة الحوافز والتسهيلات اللازمة لتعزيز تنافسيتها واقتراح الآليات المناسبة لطرحها على المستثمرين.

حفظ الله جلالة السلطان المعظم وأدامه عزًّا وفخرًا لهذا الخليج 365 العزيز وأدام على عُمان ظلال الرفعة والتقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة.

من جهتها أوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن تطوير محافظة مسندم، وبناء على قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير وفتح خطوط مباشرة للتصدير، وقد قامت الوزارة في وقت سابق بطرح إبداء الرغبة لمزايدة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب والتي ركزت على تطوير الجوانب المتعلقة بتزويد السفن بالوقود والمؤن وتشغيل وإدارة الأرصفة وربط الميناء بالموانئ العالمية، بالإضافة إلى منح إستثمار الأراضي المملوكة للميناء للاستثمار في المجال اللوجستي والصناعات الخفيفة.

وبهدف ربط ولاية خصب بولاية دبا وتسهيلًا لتنقل المواطنين والمقيمين بالمحافظة فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بطرح مناقصة استشارية لاختيار مسار طريق دبا ـ ليما ـ خصب وإعداد مستندات المناقصة للتنفيذ.

إلى جانب ذلك ومن منطلق تعزيز منظومة النقل بمحافظة مسندم لتسهيل تنقل الأفراد ستقوم الوزارة بالسماح للأفراد بتشغيل مركباتهم الخاصة لتوفير خدمة النقل من خلال التطبيقات الذكية.

وفي مجال النقل الجوي تقوم هيئة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحويل مطار خصب للاستخدامين المدني والعسكري وذلك بعد الانتهاء من مشروع دراسته لتنمية وإثراء الجانب السياحي والاقتصادي في المحافظة، كما اعتمدت الهيئة الاشتراطات التنظيمية للمطارات المائية ودعوة المستثمرين الراغبين في إنشاء شركة طيران برمائي في عدة مواقع بالسلطنة من بينها خصب ودبا بمحافظة مسندم بالإضافة إلى عدة مواقع أخرى وفق ما تخلص إليه دراسة الجدوى.