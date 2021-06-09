الرياض ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رسالة خطية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم وتعزيز مجالات التعاون المشترك.

سلَّم الرسالة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمس خلال لقائه سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. وقد نقل معالي السيد وزير الخارجية تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية بدوام الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة استمرار التقدم والازدهار. فيما حمَّل سمو الأمير معالي السيد نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وتمنياته الطيبة لصاحب الجلالة ولشعب السلطنة دوام التقدم والرخاء.

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما جرى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق لمعالي السيد وزير الخارجية.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من جلالة السلطان للعاهل السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.