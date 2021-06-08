فهد بن محمود يستقبل سفير المملكة العربية السعودية

مسقط ـ العمانية:

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة السفير عبد الله بن سعود العنزي ـ سفير المملكة العربية السعودية المُعَيَّن لدى السلطنة. ورحَّب سموُّه بسعادته مُتمنيًا له التوفيق في مهام عمله. تناول الحديث خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويُعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي. وقد أعرب سعادة السفير عن ارتياح حكومة بلاده للعلاقات المُتنامية بين البلدين، مُشيدًا بجهود السلطنة المتواصلة لترسيخ التفاهم والتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن القيادة في المملكة تكنُّ كل التقدير والاحترام للسلطنة وسياساتها المتوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر المقابلة معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي ـ الأمين العام لمجلس الوزراء.

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