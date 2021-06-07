السلطنة تشارك فـي مؤتمر العمل الدولي

بدأت صباح أمس بجنيف أعمال اجتماعات الدورة الـ(109) لمؤتمر العمل الدولي، والتي تعقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة عمان، الاتحاد العام لعمال السلطنة). ترأس الاجتماع معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ممثل الفريق المشارك للسلطنة في أعمال المؤتمر والذي تم افتتاح جلساته يوم أمس وتستمر حتى تاريخ الـ19 من الشهر الجاري، تضمن الاجتماع مناقشة تقرير المدير العام بعنوان (العمل في زمن كوفيد 19). وقدم رئيس مجلس الإدارة تقريرا للمؤتمر حول الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة ما بين يونيو 2019م إلى يونيو 2021.

كما تم خلال الجلسات مناقشة مواضيع فنية في اللجان الفنية للمؤتمر حول المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات والمساواة في عالم العمل، بالإضافة إلى مناقشة الهدف الاستراتيجي للحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي في إطار متابعة إعلان المنظمة بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، ومناقشة مواضيع تتعلق بالمهارات والتعليم المستمر مدى الحياة.

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