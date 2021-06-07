«تعليمية الشورى» تناقش مواءمة التخصصات المطروحة لمتطلبات سوق العمل وأهداف رؤية «عمان 2040»

التقت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس بالمختصين من جامعة السلطان قابوس لمناقشة قضايا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في السلطنة.

وقد تركزت مناقشات اللقاء على بحث مدى مواءمة تخصصات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل لتتواكب في ذات الوقت مع رؤية عمان 2040، كما تم التأكيد على أهمية إعادة النظر في البرامج والتخصصات المطروحة في الجامعة بما يتوافق مع استراتيجيات التوظيف خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 – 2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023م) للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما تم الحديث عن مجالات التعاون بين جامعة السلطان قابوس، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الجوانب ذات الصلة بالاعتمادات البرامجية والمؤسسية، وتأهيل الهيئات الأكاديمية، والاستعارات، بالإضافة إلى تفعيل مراكز البحث العلمي والابتكار والدوريات المحكمة.

وناقش اللقاء الخطط المتعلقة باقتصاديات المعرفة وتحويل المعرفة إلى منتج، والخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة السلطان قابوس للطلاب من فئة ذوي الإعاقة. كما تابع أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الإشكالات المتعلقة بتوظيف الفنيين والأكاديميين في الجامعات والكليات عن طريق شركات التوظيف، وناقش الاجتماع بعض التحديات المتعلقة بالمبتعثين منها، تسهيل عودة الطلبة المبتعثين إلى أستراليا ونيوزيلاند.