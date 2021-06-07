وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني

الضيف يزور جامع السلطان قابوس الأكبر والمتحف الوطني

مسقط ـ العمانية:

استعرض معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني، مسيرة العلاقات التي تربط السلطنة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك خلال استقباله بمكتبه صباح أمس معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك ـ وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني والوفد المرافق له.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من مجالات التعاون المشتركة للبلدين الشقيقين، والتطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك وسبل تطويرها لا سيما فيما يتعلق بجهود السلطنة لحلِّ الأزمة اليمنية بالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية ذات العلاقة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور خالد بن شطيف ـ السفير اليمني المعتمد لدى السلطنة.

وزار معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية أمس جامع السلطان قابوس الأكبر في إطار زيارته الحالية للسلطنة.

واستمع الضيف والوفد المرافق له خلال الزيارة لإيجازٍ عن تاريخ بناء الجامع وتعرفوا على التصاميم المعمارية التي بُني وفقها والتي تتضمن نماذج لمختلف الفنون المعمارية العُمانية والإسلامية، كما تعرفوا على المرافق التي يضمها الجامع مثل معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.

كما زار معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة أمس، المتحف الوطني في إطار زيارته الرسمية للسلطنة.

وتجوَّل الضيف، والوفد المرافق له في أرجاء المتحف وأروقته؛ حيث استمع إلى شرح تعريفي موجز عنه، وما يحويه من مقتنيات حرفية تجسد مظاهر الحياة العُمانية الأصيلة. ويُعد المتحف الوطني مشروعًا تاريخيًّا يهدف إلى نشر حضارة عُمان الضاربة في القدم والحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون السلطنة بكافة تجلياتها.. كما يهدف إلى إبراز الأبعاد الحضارية والتاريخية والثقافية لها مع توظيف أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات الإدارة المتحفية وإدارة المقتنيات والعرض وخدمات الزوار.