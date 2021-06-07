«الصحة» تواصل حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المضادة لـ«كوفيد ـ 19»

مسقط ـ العمانية: تواصل وزارة الصحة حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها (10) أسابيع أو أكثر.

وقالت الدكتورة فاطمة بنت أحمد الهنائية ـ مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، مسؤولة مركز التحصين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر: إن المركز شهد إقبالًا جيدًا منذ الصباح الباكر، مُشيرة إلى أن المركز غطى يوم أمس حوالي ٢٠٠٠ شخص من المستحقين للجرعة الثانية من المواطنين والمقيمين.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المركز سيستقبل المُستهدفين خلال فترة الإجازة الرسمية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً، مشيرة إلى وجود فريق مُتنقل للتطعيم في المؤسسات والجهات الحكومية.

وأشاد عدد من المواطنين والمقيمين بسهولة وسلاسة الإجراءات المُتبعة لتلقي اللقاح في مركز التحصين بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بدءًا من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح مُثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة في الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

وتوزعت مواقع التحصين بمحافظة مسقط في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في ولاية بوشر ومدرسة جابر بن زيد لقاطني ولايتي مسقط ومطرح، ومدرسة النبهاء في المعبيلة الشمالية في ولاية السيب، وقاعة المناسبات بمقر مكتب والي العامرات في ولاية العامرات، وفي مجمع قريات الصحي لولاية قريات. وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق؛ أي ما يعادل 70 بالمئة من السكان، وستُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) التي وضعتها الوزارة.

وقد وضعت الوزارة خطة تنفيذية للتحصين لشهر يونيو الجاري تتضمن تطعيم عدد من الفئات وهم طلبة الدبلوم العام والهيئة المشرفة على امتحانات الدبلوم العام وقد بدأت في الـ(26) من شهر مايو الماضي والعاملين الصحيين في القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا إضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية وموظفي الجهات العسكرية والمدنية. أما بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى فسيتم التوسع في الفئات لتشمل البالغين من عمر (45) سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الحالي وأيضًا طلبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما ستتم إضافة فئات مستهدفة أخرى في شهر يونيو الجاري.