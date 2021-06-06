بدء حملة التطعيم للجرعة الثانية ضد «كوفيد ـ 19» فـي عدد من ولايات السلطنة

في المحليات 6 يونيو,2021 نسخة للطباعة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

الكامل والوافي ـ من سعيد الهاشمي:

العوابي ـ من حمود بن حمد الخروصي:

بدأت بمحافظة جنوب الشرقية يوم أمس حملة التطعيم للجرعة الثانية للتحصين ضد (كوفيد ـ 19) إلى جانب تطعيم المتخلفين من التطعيم من طلبة الدبلوم العام والهيئات التربوية من العاملين في مجال امتحانات دبلوم التعليم العام.

وقامت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية بتحديد مراكز التحصين موزعة على ولايات المحافظة تتمثل في مركز مدرسة الشراع بولاية صور وقاعة كلية العلوم الصحية بجنوب الشرقية والمراكز الصحية خارج الولاية ومركز مدرسة سيح السندة بولاية جعلان بني بوعلي والمراكز الصحية خارج الولاية وقاعة مكتب الوالي بولاية الكامل والوافي والمراكز الصحية خارج الولاية والمستشفى القديم بولاية مصيرة وجميع المؤسسات الصحية بولاية جعلان بني بوحسن، كما وفرت المديرية كوادر تمريضية مؤهلة لإعطاء التحصين للفئات المستهدفة في مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة ومراكز التطعيم.

وفي ولاية صور استقبلت مراكز التحصين المحددة المستهدفين من التحصين من أفراد المجتمع وطلاب دبلوم التعليم العام حيث لاقت الحملة إقبالًا وتجاوبًا من الفئات المستهدفة وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر للاستعدادات المبكرة التي اتخذت إلى جانب الوعي المجتمعي بأهمية التحصين وأخذ اللقاح.

كما قام المسؤولون بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والمسؤولون بالمؤسسات الصحية بولايات المحافظة بزيارات ومتابعات ميدانية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية أثناء عملية التحصين وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وأبدوا رضاهم عن أداء ‏العاملين الصحيين.

كما قامت الخدمات الصحية بولاية الكامل والوافي ممثلة بمراكز الكامل والوافي وسيق وسبت وطهوة الصحية. حيث تم استقبال المواطنين والمقيمين للتطعيم بالجرعة الثانية لمكافحة مرض كورونا، وخصصت الخدمات الصحية القاعة المتعددة الأغراض التابعة لوزارة الداخلية وقاعات بمراكز الوافي وطهوة وسيق وسبت لاستقبال المواطنين والمقيمين لأخذ التطعيم. وقد هيأت الصحة أطقمًا طبية وإدارية مما انعكس إيجابًا على الحملة. وقام كل من سعادة الشيخ خليفة بن صالح البوسعيدي ـ والي الكامل والوافي، وسعيد بن ناصر المرهوبي ـ مشرف الخدمات الصحية والإدارية بزيارة الى مركز التحصينات بالولاية.كما بدأت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة أمس حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر بمختلف ولايات المحافظة، حيث تم تحديد أماكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح الفايزر وهي مركز الرستاق الصحي ومجمع الرستاق الصحي ومجمع المصنعة الصحي ومجمع بركاء الصحي ومركز نخل الصحي وخصصت بقية المؤسسات الصحية بولايات المحافظة لأخذ الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.

وقالت سامية بنت سيف الغافرية ـ مثقفة صحية أولى بمركز الرستاق الصحي: إن حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية سارت وفق ما خطط لها بفضل الاستعدادات التي سبقت الحملة حيث تم وضع خطة متكاملة لكافة الجوانب بدءًا من توفير اللقاحات وتداولها بالطريقة الآمنة وتوفير الكوادر الصحية لإعطاء اللقاحات حيث تم فتح قاعتين في المركز لتسهيل عملية التطعيم، مشيرة الى أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المستهدفين لأخذ الجرعة الثانية من اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا، حيث تم تطعيم حوالي ٣٦٠ شخصًا حتى من الفئات المستهدفة التي يخدمها المركز الصحي بولاية الرستاق.

من جانب آخر دشنت أمس المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة حملة تطعيم موظفي المؤسسات الحكومية بالمحافظة ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك بمجمع الرستاق الرياضي، وتستمر حتى يوم الخميس القادم، وشهد اليوم الأول من الحملة إقبالًا كبيرًا من قبل الفئات المستهدفة.

وقال سلطان بن سيف البشري ـ ممرض قانوني أول بمركز الرستاق الصحي: تم الاستعداد لحملة تطعيم موظفي المؤسسات الحكومية منذ أسبوعين وذلك من خلال اختيار مجمع الرستاق الرياضي ليكون مركزا للتطعيم وتم تجهيز الصالة الرياضية بالمجمع لاستقبال الاعداد الكبيرة من الموظفين بالإضافة إلى توفير اللقاحات وتداولها بالطريقة الآمنة، وتوفير الكوادر الصحية لإعطاء اللقاحات للفئات المستهدفة.

وأضاف: إن اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من قبل الموظفين وسارت أعمال التطعيم بكل سلاسة ويسر بفضل التنظيم الجيد وتعاون الموظفين، وقد تم تطعيم أكثر من ٨٠٠ موظف من أصل ٧ آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية بولايات المحافظة.

وكما بدأت أمس بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها (10) أسابيع أو أكثر وذلك في كل من مستشفى وادي بني خروص ومركز العوابي الصحي وفق الخطة التي تم وضعها بحيث تكون الأولوية وفق اقدمية تاريخ أخذ الجرعة الأولى بالكشوفات المعتمدة لتجنب الازدحام ولضمان أخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال محمد بن حمد الخروصي ـ المشرف الإداري بمستشفى وادي بني خروص: إنّ حملة التطعيم بالولاية شهدت إقبالًا من المواطنين الذين أخذوا الجرعة الأولى إيمانًا منهم بأهمية التطعيم والعناية بصحتهم وسلامتهم وسارت آلية التطعيم بكل سهولة ويسر نتيجة للإجراءات الإدارية والفنية المتبعة وكذلك الإجراءات الصحية الاحترازية التي ضمنت السلامة للمطعمين الذين أكدوا على رضاهم التام على سير عملية التطعيم.

وفي محافظة الداخلية شهد مجمع نـزوى الصحي يوم أمس إقبالًا كبيرًا من قبل المستهدفين من كبار السن والمستحقين للجرعة الثانية باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والذين تلقوا الجرعة الأولى.

وقد تم إعطاء الجرعة الثانية وسط إجراءات احترازية وتنظيم دقيق حيث سجل التطعيم بالجرعة الثانية نسبة عالية ممن حضروا في اليوم الأول والذي سوف يستمر خلال أيام الأسبوع ممن سوف يتم تطعيمهم بالجرعة الثانية بمجمع نـزوى الصحي. وثمّن المواطنون والمقيمون الذين شملهم التطعيم بكل الجهود للعاملين من الكوادر الطبية والتمريضية على حسن التنظيم وسهولة ويسر عملية التطعيم من دخولهم القاعات المخصصة للتطعيم وحتى الانتهاء منها وبسرعة متناهية مما كان له الأثر الطيب للجميع شاكرين ومقدرين جهود الحكومية الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة.