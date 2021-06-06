السيدة الجليلة تستقبل سفيرة النيبال

مسقط ـ العمانية:

استقبلت السيِّدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ بقصر البركة العامر أمس سعادة السفيرة سارميلا براجولي دهاكال سفيرة النيبال المعتمدة لدى السلطنة.

وخلال المقابلة تبادلت السيِّدة الجليلة الأحاديث الودية مع سعادة السفيرة، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في مهام عملها بالسلطنة، من جانبها عبَّرت السفيرة النيبالية عن خالص شكرها وتقديرها للسيِّدة الجليلة على تمنياتها الطيبة، آملة لها دوام الصحة والسعادة ومديد العمر.

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