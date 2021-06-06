سلاح الجو يستكمل إجراءات التجنيد

في المحليات 6 يونيو,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بتسريع وتيرة التوظيف من أبناء الخليج 365 واستمرارا للجهود الوطنية لقوات السلطان المسلحة في إتاحة المجال أمام المواطنين للانضمام للخدمة ونيل شرف الانتساب يواصل سلاح الجو السلطاني العُماني وبالتنسيق مع وزارة العمل استكمال إجراءات التجنيد المتبعة التي من خلالها وبعد اجتياز مراحل القبول والتقييم سيتم إلحاق المقبولين بالتدريب العسكري جنودا مستجدين بسلاح الجو السلطاني العُماني. وقد سخَّر سلاح الجو السلطاني العُماني خبراته وإمكاناته والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل، وبما يوفر عوامل البيئة المناسبة لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانضمام إلى ميادين الواجب الوطني.

وتأتي هذه الجهود الحثيثة التي تقوم بها قوات السلطان المسلحة في استيعاب أبناء الخليج 365 وفقا للخُطط والبرامج الموضوعة لتجنيد الكوادر الوطنية لرفدها في أسلحة قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع.

كما تستمر قوات السلطان المسلحة في استقبال المستوفين للشروط العامة لإعلانات التوظيف من المواطنين الباحثين عن عمل وفق البرنامج الزمني لإجراءات التجنيد والتوظيف بأسلحة قوات السلطان المسلحة والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك وفق نظام المجموعات تباعا.

وحول الاستعدادات والتحضيرات التي يقوم بها سلاح الجو السلطاني العُماني استعدادا لإجراءات التوظيف وبرامج تدريب المستجدين أوضح العقيد الركن جوي خلفان بن نصيب الرواحي أنه وامتثالا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القائد الأعلى بدأ سلاح الجو السلطاني العماني ممثلا في مكتب التجنيد بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية بالتنسيق مع وزارة العمل في استقبال المواطنين الذين انطبقت عليهم شروط التجنيد لأداء الفحوصات والاختبارات، وتمت هذه الإجراءات بمراعاة الاحترازات الصحية والوقائية المطلوبة.

من جهته بيّن المقدم الركن جوي أحمد بن محمد الخميسي أن سلاح الجو السلطاني العماني استقبل من خلال مكتب التجنيد أمس المجموعة الأولى من المواطنين المتنافسين على الفرص الوظيفية التي تم الإعلان عنها بالتنسيق مع وزارة العمل.

وبيَّن أن فريقا من مكتب التجنيد قام بالتعاون مع وزارة العمل بمراجعة طلبات التوظيف للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة، مضيفا أن سلاح الجو السلطاني العماني قام بالتعاون مع الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتأكد من توافر جميع الإجراءات الاحترازية المقرة من قبل اللجنة العليا، سواء أثناء استقبال هؤلاء المتقدمين أو أثناء خضوعهم للاختبارات المقررة أو أثناء الفحوصات الطبية.

وقال إن المتقدمين سيخضعون لاختبارات مبدئية في أساسيات اللغة الإنجليزية والرياضيات لأن الوظائف المطروحة هي وظائف فنية في أغلبها، ولأن سلاح الجو السلطاني العماني يُعدّ سلاحا فنيا معنيا بمنظومات الطيران وتخصصات الهندسة والمنظومة اللوازمية، وسينتقل بعدها إلى المراحل الأخرى من الإجراءات مثل الفحوصات الطبية وغيرها، متمنيا لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.