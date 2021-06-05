وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يصل السلطنة

مسقط ـ العمانية: وصل إلى البلاد صباح أمس معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني والوفد المرافق له في زيارة للسلطنة تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال معالي الضيف لدى وصوله سعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي ـ رئيس دائرة المراسم، وسعادة السفير الدكتور خالد بن شطيف ـ سفير الجمهورية اليمنية المعتمد لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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