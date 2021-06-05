اليوم.. «الصحة» تبدأ حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لــ«كوفيد ـ 19»

مسقط ـ العمانية: تبدأ وزارة الصحة اليوم حملة التطعيم لمستحقي الجرعة الثانية باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا الذين تلقوا الجرعة الأولى ومضى عليها 10 أسابيع أو أكثر.

وتسعى وزارة الصحة إلى تغطية جميع السكان المستهدفين باللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذين تبلغ أعمارهم من 12 سنة فما فوق؛ أي ما يعادل 70 بالمئة من السكان وستُنفذ على مراحل حسب توريدات اللقاح وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحصين ضد مرض (كوفيد ـ 19) التي وضعتها الوزارة.

وقد وضعت الوزارة خطة تنفيذية للتحصين لشهر يونيو الجاري تتضمن تطعيم عدد من الفئات وهم طلبة الدبلوم العام والهيئة المشرفة على امتحانات الدبلوم العام وقد بدأت في الـ(26) من شهر مايو الماضي وانتهت بتاريخ ٣ يونيو الجاري والعاملين الصحيين في القطاع الخاص الذين لم يتلقوا اللقاح مسبقًا، إضافة إلى مقدمي الخدمات الأساسية وموظفي الجهات العسكرية والمدنية.

أما بالنسبة لفئات المجتمع الأخرى فسيتم التوسع في الفئات لتشمل البالغين من عمر 45 سنة وما فوق خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو الحالي وأيضًا طلبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما ستتم إضافة فئات مستهدفة أخرى في شهر يونيو الجاري.

وستُنفذ خطة التحصين بعدة طرق بهدف الوصول للمستفيدين وتسهيل الإجراءات عليهم منها فتح مراكز التحصين بجميع المحافظات إضافة إلى تشكيل فرق متنقلة إن لزم الأمر.

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