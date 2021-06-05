اختتام دورة التأهيل التأسيسية لمعلمي السياقة بقيادة شرطة شمال الشرقية

اختتم معهد السلامة المرورية بقيادة شرطة محافظة شمال الشرقية دورة التأهيل التأسيسية لمعلمي السياقة للمركبات الخفيفة والتي استمرت لمدة أسبوعين.

تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالعلوم والمستجدات الحديثة في مجال السياقة الوقائية، وكيفية التعامل مع مختلف مستجدات الطريق، إلى جانب مسؤوليات معلمي السياقة تجاه المتقدمين للحصول على رخصة السياقة وتدريبهم وفق أسس وقواعد علمية صحيحة.

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