تحصين 451 معلما وطالبا بمنح

منح ـ من سالم البوسعيدي:

ضمن ‏حملة تطعيم طلبة دبلوم التعليم العام والهيئة المُشرفة على الامتحانات التي تنفذها وزارتا الصحة والتربية والتعليم، نفذ مركز منح الصحي حملة تطعيم لطلاب الصف الثاني عشر ولجان التصحيح والمراقبة بمدرستي مالك بن فهم والشيخة نضيرة الريامية.

حيث بلغ عدد المحصَّنين من الهيئة المشرفة على امتحانات الدبلوم 144 معلمًا ومعلمة بنسبة 92%، فيما بلغ عدد الطلاب المحصَّنين 307 طلاب وطالبات بنسبة 81%.وحول التحصين قال الدكتور طلال بن المر الأغبري ـ الطبيب المسؤول بمركز منح الصحي: قمنا بتشكيل فريق عمل من مركز منح الصحي، بالإضافة إلى متطوعين من طلاب التمريض بجامعة نزوى وكذلك متطوعين من مدرسة مالك بن فهم، وتم عمل محطتين للتطعيم تضمنت مكانا للانتظار وتوعية الطلاب وأخذ المعلومات الأساسية من الطلاب والمعلمين ومكان لتحضير وإعطاء اللقاح، كما تم تنبيه المطعَّمين بضرورة الأخذ بالاحترازات الوقائية مثل نظافة اليدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي حتى بعد أخذ اللقاح وذلك لضمان سلامة الجميع، وبعد التطعيم تم مراقبة المطعَّمين حوالي ٢٠ دقيقة لضمان خلو المطعَّمين من أي أعراض محتملة بسبب اللقاح.

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