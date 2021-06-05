المشاركون فـي الملتقى التربوي «نحو تعليم مدمج مستدام» يؤكدون على أهمية نشر ثقافة التحول الرقمي فـي التعلم فـي ختام أعماله

في المحليات 5 يونيو,2021 نسخة للطباعة

اختتمت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا الملتقى التربوي الافتراضي الأول (نحو تعليم مدمج مستدام) عبر منصة (Microsoft Teams)، الذي أُقيم تحت رعاية سعادة ماجد بن سعيد البحري ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وبحضور سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل الوزارة للتعليم، ومديري عموم المديريات التعليمية بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية في المحافظات، وبمشاركة واسعة من مختلف فئات الحقل التربوي.

تضمن الملتقى ـ على مدار يومين متتاليين ـ استعراض (22) مبادرة من المبادرات المتميزة للمعلمين والمعلمات من مختلف المدارس الحكومية بالمديريات التعليمية بالمحافظات، والتي كان لها الأثر الإيجابي في استمرار التعلم عن بُعد، كما تم التعريف بمتطلبات تنفيذ هذه المبادرات ونتائج تطبيقها للاستفادة منها من قبل المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل الدراسية، وتحفيزهم على تطوير أساليب التعليم لديهم بما يتوافق مع مرحلة التعلم (عن بُعد)، والتعلم المدمج، ونشر ثقافة التحول الرقمي في التعلم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية.

وتحدث عامر بن سعيد الحسني ـ معلم مادة اللغة الإنجليزية، بمدرسة فلج المشايخ للتعليم الأساسي (5 ـ 12) بتعليمية محافظة جنوب الشرقية عن مبادرته (قنوات تختص بتعليم اللغة الإنجليزية)، بقوله: أنشأتُ قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي في منصة (YouTube)، و(Instagram)، تحت مسمى: (Amer English)، بحيث تحتوي على فيديوهات قصيرة لا تتجاوز ١٥ إلى ٢٠ دقيقة، تمكن الطلبة من الوصول إلى المحتوى التعليمي المنشور بكل سهولة ويسر، مما أسهم في نشر المادة العلمية وتطوير مهارات الطلاب تجاه مادة اللغة الإنجليزية، وخدمت هذه المبادرة التعليم عن بُعد، حيث تم استخدام مختلف المحتويات والمقاطع المرئية من قبل معلمي اللغة الإنجليزية في توصيل المعلومة لطلابهم ونشرها عبر منصات (Google Classroo) كحصص متزامنة أو غير متزامنة، وأسهمت بشكل كبير في توصيل المعلومة للطالب وهو في منزله، وفي ظل التعليم عن بُعد أصبح للطالب وعي معرفي إلكتروني أكبر يستطيع من خلاله استغلال كافة الموارد للوصول للمحتوى الذي يريد الاستفادة منه، وهو ذات الهدف الذي سعت من أجله القناة، وهي استهداف الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لمعرفتنا بتواجد الطالب في هذه المنصات وكثرة استخدامه لها، لذلك أصبح الوصول للمعلومة المطلوبة سهلًا جدًّا مقارنةً بالسابق. وقالت مريم بنت سعيد النبهانية ـ معلمة مادة اللغة الإنجليزية، من مدرسة شموخ المجد للتعليم الأساسي بتعليمية محافظة شمال الباطنة: طبقتُ مبادرتي (الكتب الإلكترونية) لتكون حلقة وصل بين الطالب والمعلم، بها يستطيع الطالب متابعة الكتاب الإلكتروني بكل متعة وتشويق من خلال الكتب المصممة بطريقة جاذبة للتعلم، وإدراج أعماله الكتابية من ضمن صفحات الكتاب الإلكتروني عن طريق تطبيق (paddle)، وتوظيف مجموعة من التطبيقات التي تسهم في رفع المستوى التحصيلي، ولقد حقق الكتاب ارتياحًا لدى الطالب وولي الأمر في فهم المادة للوصول للغاية المنشودة حيث بدا ذلك واضحًا من خلال الإحصائيات التي أظهرت تحسن الطالب في مهارات المادة، وتأتي مبادرة الكتب الإلكترونية كجزء لا يتجزأ من نجاح عمليه التعلم عن بُعد، حيث كان لها الأثر في توظيف الكتب في الحصص المتزامنة وغير المتزامنة واستخدام استراتيجيات وطرق حديثة في التعزيز كالشهادات التقديرية والملصقات التشجيعية والصوتيات المحفزة، ولتسهيل المحتوى التعليمي تم تصميم أكثر من ٢٠ فيديو تعليميًّا يتناسب مع قدرات الطالب في الصف الرابع، وتم ربط الكتب في منصة منظره عبر روابط الكتب لجعل الكتاب أكثر فعالية ومتاح لطالب كمرجع له، واستخدامه كبديل للكتاب الورقي والتفاعل الرقمي مع المعلم والمحتوى التعليمي بطريقة تفاعلية تثري عمليه التعلم.

أما وسام مجيد حسين يونس ـ معلم المهارات الموسيقية بمدرسة الحسن بن هاشم للتعليم ما بعد الأساسي بمحافظة مسقط، تحدث عن مشاركته في الملتقى وقال: تمثلت مشاركتي بتقديم مبادرة بعنوان:(استمارة التقويم الذكية لمادة المهارات الموسيقية للصفين “11 و12”)، اندرجت ضمن محور تطبيق فاعل لأساليب التقويم الإلكتروني، وتهدف إلى توفير جهد ووقت المعلّم، وتقليل نسبة الخطأ في الرصد والجمع، والتحليل التلقائي لنتائج الطلاب في المادة الدراسية، وإبراز نقاط القوة والضعف لدى طلاب الصف ومواكبة حوسبة العملية التعليمية، وللمبادرة الأثر الملموس والفاعل في تنظيم عمل المعلم وموضوعية تقييمه لطلابه، وهذا من خلال ما تقدمه استمارة التقويم الذكية من تحاليل ونسب ومؤشرات ورسوم بيانية تساعد المعلم على تبين مواطن القصور ووضع الخطط العلاجية المناسبة لتحسين نتائج التحصيل العام.

وقالت فاطمة بنت علي البلوشية ـ معلمة مجال ثانٍ في مدرسة عين جالوت للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الباطنة حول نتائج تطبيق مبادرتها (تعلم لأجل عمان): جاءت المبادرة لتكوين حلقة تفاعلية بين الطالب والمعلم والمادة العلمية بمشاركة ولي الأمر، وذلك للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطالب، وجاءت نتائج المبادرة مرضية ـ ولله الحمد، حيث زادت فعالية الطلاب لحضور الحصص المتزامنة لما لمسوه من حصص تفاعلية شيقة مدعومة ببرامج إلكترونية تفاعلية محوسبة تراعي الفروق الفردية من حيث تنوع الصوت الصورة، كل هذا وذاك ساهم في رفع المستوى التحصيلي للتلاميذ، وقد تمكن الطالب من متابعة دروس المنهج الذي يدرسه في أي وقت ومكان، وتمكن ولي الأمر من التعرف وفهم المادة العلمية المقدمة لابنه وبالتالي يستطيع تقييم مستوى ابنه والوقوف على نقاط القوة والضعف.