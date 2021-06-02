السلطنة والسويد تبحثان علاقات التعاون

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام الوزارة معالي آن ليند ـ وزيرة خارجية مملكة السويد التي تزور السلطنة لمدة يومين.

تناولت المقابلة تبادل علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين.

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