مؤتمر علمي حول الاتجاهات الحديثة فـي الأعمال والتكنولوجيا والتصميم الداخلي

مسقط ـ «الخليج 365»:

تنظم كلية عُمان للإدارة والتكنولوجيا خلال الفترة من 7 إلى 8 يونيو الجاري مؤتمرًا علميًّا حول الاتجاهات الحديثة في الأعمال والتكنولوجيا والتصميم الداخلي، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير البحث العلمي وتفعيله في قطاعي التعليم العالي والصناعة في السلطنة. يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى إتاحة الفرصة أمام الباحثين والطلبة من داخل السلطنة لتقديم أوراقهم البحثية في المجالات المذكورة. وبناء على ما تحدث به الأستاذ الدكتور وليد حميدات ـ عميد الكلية ورئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر، فإنّ الكلية دأبت دائمًا على تنظيم مؤتمرين علميين بشكل سنوي، حيث يهدف أحدهما إلى دعم البحث العلمي داخل السلطنة عبر نشر ومشاركة بحوث تعنى بالتوظيف العملي والعلمي لآخر مستجدات المعرفة تلبيةً للاحتياجات المُلحّة على مستوى السلطنة، بينما يركز المؤتمر الثاني على استقطاب الباحثين على المستوى الإقليمي والدولي لتقديم مساهمات من شأنها أن تُثري مجالات ذات صلة بالتنمية المبتغاة والتطور المأمول في السلطنة.

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