٣٢ ألفا و172 إجمالي المطعمين ضمن حملة تطعيم طلبة دبلوم التعليم العام

مسقط ـ العمانية: تواصل وزارتا الصحة والتربية والتعليم حملة تطعيم طلبة دبلوم التعليم العام في جميع محافظات السلطنة باللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المُطعَّمين ضمن الحملة حتى يوم أمس 32 ألفًا و172 شخصًا بنسبة وصلت إلى 43 بالمئة، ويقدر إجمالي من سيتم تطعيمهم 75 ألفًا و730 شخصًا.

وسجَّلت محافظة مسقط أعلى نسبة تطعيم، حيث بلغ عدد المُطعَّمين 7915 شخصًا بنسبة 47 بالمئة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ(5418) شخصًا بنسبة 39 بالمئة، تلتها محافظة الداخلية، حيث تم تطعيم 4613 شخصًا بنسبة 44 بالمئة.

وجاءت حملة تحصين الطلبة تنفيذًا لقرار الفريق الوزاري المعني بموضوع التحصين ضد مرض كورونا (كوفيد ـ 19) المُنبثق عن اللجنة العُليا المُكلَّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).ويشمل التطعيم طلبة دبلوم التعليم العام الحكومي والخاص وطلبة معاهد العلوم الإسلامية، وطلبة مدارس التربية الخاصة، وطلبة كلية الحرس السلطاني العماني التقنية، وطلبة مدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني، وطلبة مراكز تعليم الكبار، كما يشمل التحصين الهيئة التدريسية المشرفة على دبلوم التعليم العام.

كما سيشمل التطعيم أعضاء لجان الامتحانات والمراقبين والمصححين، والعاملين في مراكز الامتحانات، والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، والعاملين بمركز القياس والتقويم التربوي ومراكز التصحيح، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن في جميع أماكن التحصين في محافظات السلطنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تطعيم الطلبة سيكون اختياريًّا لكل الفئات وليس إجباريًّا، وقد تم إرسال استمارة لأولياء الأمور لاستيضاح رغبتهم في تحصين أبنائهم من عدمه، مبينةً أنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول هذه الامتحانات سواء أخذ اللقاح أم لم يأخذه.

ودعت الوزارة إلى أهمية أخذ التحصين حفاظًا على صحة الطلبة وسلامتهم، مع الإشارة إلى توجُّه جميع الدول نحو اشتراط التحصين ضد فيروس كورونا لكل من يرغب في الدخول إليها، الأمر الذي قد يحتاجه الطالب الحاصل على بعثة من أجل التحاقه بالدراسة في هذه الدول بمختلف الجامعات.