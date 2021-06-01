مرشدات السلطنة يشاركن فـي اللقاء العربي الأول لمنسقات الإعلام

شاركت السلطنة، ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات، أمس في اللقاء العربي الأول لمنسقات الإعلام الذي نظَّمه الإقليم العربي للمرشدات الذي هدف إلى إبراز أنشطة المرشدات على مستوى الجمعية العالمية للمرشدات، وذلك عبر الاتصال المرئي. في بداية اللقاء أكدت الدكتورة ليبيا الصبيع ـ رئيسة اللجنة العربية بالإقليم العربي للمرشدات على أهمية الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي وقالت: للإعلام دور بارز وأثر مهم في توصيل المعلومات إلى الجمهور، وتوعية المجتمع في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية نتيجة انتشار جائحة كورونا، من خلال نقل المعلومات والأخبار المتعلقة بالجائحة من مصادرها وتزويد الجماهير بالأخبار الصحيحة والتي تسهم في توعية الأفراد للحدِّ من انتشاره. وقدمت أماني بنت سيف الجابرية ـ عضوة اللجنة العربية الاقليمية للمرشدات وميسرة تدريب من السلطنة ورقة عمل بعنوان:(تفعيل الاعلام الرقمي) تناولت فيها التعريف بمهام منسقات الإعلام وأدوارهن، وآليات تفعيل قنوات وصفحات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، تويتر، اليوتيوب)، كما تطرقت لتعريف الهُوية البصرية “العلامةالتجارية” للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وأهمية تمتع الأعضاء بالكاريزما والثقة بالنفس، ووضوح وجهات النظر، وأن يتسمن بالجرأة في الحديث والشجاعة والشمولية والشفافية المهنية، وهذه الصفات نابعة من شعار المرشدات (من أجل عالمها)، كما استعرضت حسابات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وأكدت على أهمية دور منسقات الإعلام العربية في المشاركة في تعزير الحملات الإعلامية بالجمعية العالمية للمرشدات، وتزويدهم بالأخبار، والمشاركة في الأنشطة الإعلامية المشتركة، وإدراج حسابات الإقليم في المنشورات.