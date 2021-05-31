سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي

مصيرة ـ العمانية: قامت أمس إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني بعملية (إخلاء) طبي لمواطنة تعاني من حالة صحية حرجة، وتم نقلها من قاعدة مصيرة الجوية بمحافظة جنوب الشرقية إلى قاعدة السيب الجوية بمحافظة مسقط، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى السلطاني بواسطة الإسعاف المدني لتلقي العلاج التخصصي اللازم.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الإنسانية والجهود الوطنية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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