التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنظم مؤتمر القمة الافتراضية لتمكين التعاون لمجتمع البحث العلمي

في المحليات 31 مايو,2021 نسخة للطباعة

نظَّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار صباح أمس مؤتمر القمة الافتراضية لتمكين التعاون لمجتمع البحث العلمي وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني ـ وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (أومرين) في قطاع البحث العلمي والابتكار، وبمشاركة عدد من أصحاب المصلحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي وشبكات البحث والتعليم الوطنية وصناع القرار، وواضعي السياسات، وعدد من الباحثين ومقدمي الحلول وخبراء الصناعة الرائدين في هذا المجال وذلك عبر أحد برامج التواصل المرئية.

اشتمل جدول أعمال المؤتمر على عدد من أوراق العمل قدمها عدد من المتحدثين المتخصصين، إلى جانب تقديم عروض مرئية احتوت على جوانب رائدة من المعرفة في مجال الصناعة، وكذلك مشاركة أفضل الممارسات والخبرات من الحضور، وسلط المؤتمر الضوء على التوجهات الحالية، والتركيز على تبادل المعلومات، والرؤى المتطورة ومعرفة التوقعات المنظورة القابلة للتنفيذ بالإضافة الى إقامة عدد من الحلقات النقاشية المتنوعة، وانضمام المشاركين في المناقشات بهدف تمكين التعاون المشترك لمجتمع البحث العلمي.

معرض افتراضي

وأقيم على هامش المؤتمر معرض افتراضي متكامل قدم حلولًا شاملة، وتناول أحدث التقنيات، والابتكارات المتطورة، وعدد من المنتجات والخدمات الفعالة من حيث التكلفة لتلبية المتطلبات، ومن المؤمل أن يسهم هذا الحدث في تمكين البنية الأساسية والخدمات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستدامة فنيًّا وماليًّا واستدامة المساهمة بشكل فاعل في تطوير الابتكار والبحث العلمي والتعليم والتعاون الإلكتروني الاستراتيجي والدولي مع مجتمع البحث والتعليم وتوفير بنية قوية وخدمات إلكترونية عالمية المستوى تلبي باستمرار احتياجات القطاع العلمي والبحثي والابتكاري، وحافزًا لتعزيز المزيد من التعاون بين المؤسسات والدول في شبكة البحث العلمي والتعليم العالي والابتكار.

ومن جانب آخر يُعد مؤتمر القمة الافتراضية لتمكين التعاون لمجتمع البحث العلمي تجمعا سنويا تنظمه الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (أومرين) ومجتمع البحث العلمي والتعليم العالي العالمي لمشاركة المعارف وقصص النجاح وإيجاد الحلول واستكشاف فرص العمل ومناقشة التحديات والاحتياجات الحالية لتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف الاتصال والتعاون والابتكار، كما يُعدُّ الحدث بيئة مثالية للاجتماع مع المهتمين وأصحاب المنفعة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وشبكات البحث العلمي والتعليم الوطنية، والباحثين، ومقدمي الحلول، ورواد الصناعة، وصناع القرار، وواضعي السياسات، والمسؤولين الحكوميين. الجدير بالذكر أن إنشاء الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (أومرين) يأتي جزءًا من تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لأهداف البحث العلمي والابتكار لإنشاء بنية أساسية وقوية تساعد على تطوير البحث العلمي والتعليم بالسلطنة، وتمكن الباحثين من التواصل الإلكتروني والدخول في الشبكات البحثية العالمية بكل سهولة ويُسر، مع إتاحة الفرصة للباحثين العمانيين التواصل المباشر مع الخبراء العالميين في مختلف المجالات، والمساهمة في تدريب الكوادر العمانية المتخصصة في مجال إدارة الشبكات وإنشاء مجتمعات بحثية وعلمية افتراضية وإثراء المجتمع المعرفي بأحدث البحوث والإصدارات المعرفية التي ستضمن بدورها وصول المعرفة إلى جميع أنحاء السلطنة.