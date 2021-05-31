الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية تحتفل بأسبوع الأصم العربي الـ«٤٦»

مسقط ـ «الخليج 365»:

نظَّمت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية احتفالًا بأسبوع الأصم العربي الـ(٤٦)، وكان الاحتفال تحت شعار:(معالجة البطالة لدى الصم). رعى الحفل سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني ـ وكيل وزارة العمل للعمل وبحضور أعضاء مجلس الشورى ومديري عموم الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال. ومن ضمن أهم الأهداف التي أوضحها محمد بن مبارك العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية هي إعطاء المقترحات والحلول البديلة لكل مشكلة يواجهها أي شخص أصم على أرض السلطنة وذلك من منطلق مبدأ التعاون ما بين الجمعية والجهات المعنية في القطاعين الحكومية والخاصة في مجال التوظيف، وبلغ عدد الباحثين في نهاية الربع الأول من هاوٍ ٢٠٢١م (٨٧) شخصًا باحثًا عن عمل. وأشارت الدكتورة عائشة الكيومية إلى مدى قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية على العمل، مضيفة أن الجمعية الآن تسعى لتدريبهم على أعمال معينة بالتعاون مع معاهد متخصصة وذلك الاعتماد على أنفسهم. وأعرب سعادة الشيخ الوكيل نصر الحوسني عن فخره وسعادته لهذه المقترحات لخدمة هذه الفئة المستهدفة، حيث إنه سيسعى جاهدا للعمل بها وتطوير فئة الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والسمعية خاصة. وأهم النقاط الذي ذكرها سعادته في الحفل إنشاء قسم يعنى بالأشخاص من ذوي الإعاقة بوزارة العمل صرح بذلك سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني ـ وكيل وزارة العمل للعمل وذلك في حفل ختام فعاليات أسبوع الأصم العربي والذي حمل شعار:(معالجة الباطلة لدى الصم).وقد طرحت الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية إنجازات ذوي الإعاقة السمعية والتحديات وفرص العمل التي تواجههم، مع طرح الحلول المقترحة لمعالجة تلك التحديات. الجدير بالذكر أن تعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في السلطنة أكثر من ١٤ ألف شخص.