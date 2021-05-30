كيف استطاعت التربية والتعليم تطوير خدماتها التعليمية لمواجهة تحديات تطبيق التعليم الإلكتروني بالسلطنة ؟

أكثر من «96» مدرسة واقعة فـي المناطق البعيدة تم ربطها بالأقمار الصناعية لتوفير خدمة الإنترنت

■■ في ظل ما يتعرض له التعليم المدرسي من ظروف وتداعيات جراء انتشار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) في جميع دول العالم، وتحوله من التعلم التقليدي (الحضوري) إلى التعلم الإلكتروني، تأتي السلطنة واحدة من هذه الدول، التي بات فيها التعلم الإلكتروني يتناوب بين تطبيق التعلم المدمج والتعلم عن بُعد، الأمر الذي حتّم على وزارة التربية والتعليم تسخير كافة الإمكانات التقنية للحيلولة دون توقف التعليم. ■ ■

فما مدى تحسن التقانة في تقديم الخدمات التعليمية في التعلم المدرسي بالسلطنة في ظل هذه الجائحة، وما الجهود التي تبذلها الوزارة حيالها؟!.. وما التحديات التي واجهت تطبيق الإلكتروني (المدمج، عن بُعد)، وكيفية التغلب عليها؟ وما مدى استفادة أفراد المنظومة التعليمية من تطبيق هذا النوع من التعليم، وما المهارات التقنية التي اكتسبوها؟ وما مقترحاتهم حول الاستفادة من هذه التجربة حتى بعد عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة؟! ..

في هذا الاستطلاع سنسلط الضوء على هذه الجهود، وآراء أفراد المجتمع المدرسي، والتي أجمعت على استفادتهم للكثير من المهارات التقنية، وتنمية التعلم الذاتي والمعرفي لديهم.

البنية الأساسية والتطبيقات الإلكترونية

وحول الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين التقانة التي تسهم في تقديم خدمات التعليم المدرسي سواء كان المدمج أو عن بُعد على مستوى السلطنة، قال سعيد بن محمد الوهيبي ـ رئيس قسم نظام البوابة التعليمية بدائرة الخدمات الرقمية ودعم المبادرات بالوزارة: عملت الوزارة وعلى مدى السنوات السابقة على تحويل خدماتها إلى إلكترونية؛ لمواكبة التطور التقني، وتسهيل تقديم هذه الخدمات للموظفين والطلبة، وأولياء الأمور، ومع ظهور جائحة كورونا وتأثر قطاع التعليم بين تعليقه تارة، أو تحويله إلى التعلم الإلكتروني تارة أخرى، إلا أن الوزارة تغلبت على هذا التحدي، من خلال التحول إلى التعليم المدمج والتعليم عن بُعد، ووفرت البنية الأساسية لاستضافة الخدمات والتطبيقات الإلكترونية، وخدمات إنترنت سريعة للمدارس والطلبة، والتي تم تحقيق نسبة جيدة منها تستحق الإشادة، كما كان لعمل الفريق المركزي، والفرق المرتبطة بالمديريات التعليمية في المحافظات دور رئيسي في التغلب على أغلب هذه التحديات، والتي أسهمت في تفعيل التعلم الإلكتروني بالطريقة المرسومة من قبل الإدارة العليا، وتفعيل الأنظمة المرتبطة سواء من داخل مركز بيانات الوزارة (منصة منظرة)، والتطبيقات الملحقة بها، أو المنصات المستضافة خارجيًّا:(جوجل كلاس روم)، أو(ميكروسوفت تيمز).

وأضاف: نفخر بالجاهزية الرائعة للوزارة في توفير هذه البيئة المناسبة؛ لاستضافة التطبيقات والخدمات الإلكترونية على الرغم من الوضع المالي الصعب، وسرعة انتشار الجائحة، وقرار تطبيق التعليم الإلكتروني، حيث تم توفير كافة المتطلبات اللازمة بدون إضافة مالية، واستخدام القدرات الحالية في مركز البيانات بدون إضافة أجهزة، أو معدات جديدة أخرى، مع دعم المدارس لتغطية مرافقها بشبكات الإنترنت؛ لبث الدروس المتزامنة، فضلًا عن الدعم من القطاع الخاص، وتوفيره للأنظمة الداعمة للتعليم المدمج والتعليم عن بُعد.

تشريعات ووثائق

وحول قدرة الوزارة على التوفيق بين تطبيق التعليم المدمج تارة، والتعليم عن بعد تارة أخرى، أو التناوب بينهما، وضعف الشبكة في بعض المدارس، قال سعيد الوهيبي: في فترة وجيزة من انتشار الجائحة استطاعت الوزارة اتخاذ العديد من القرارات المرتبطة بتحويل التعليم إلى الرقمي، فأقرت بحزمة من التشريعات والوثائق، وأبرزها: الوثيقة التنظيمية للتعليم الإلكتروني، وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لكافة أعضاء الهيئات التدريسية والإشرافية لتواكب إدخال التعليم الإلكتروني (المدمج، وعن بُعد)، كذلك وثيقة شؤون الطلبة، والوثيقة المتعلقة بأمن المعلومات، كما قامت بطرح منصتين تعليميتين (منصة منظرة، ومنصة جوجل كلاس روم) في وقت قياسي، رافقهما تدريب للهيئات التدريسية، وتمكينهم من بث الدروس خلالهما، كما تعمل حاليًّا ضمن فرق العمل المكلفة بتطوير كافة الجوانب المرتبطة بتحسين إدخال التقنية في التعليم.

إحصائيات تفعيل المنصات التعليمية

وقدمت أسماء بنت عبدالله القتبية ـ المديرة المساعدة بدائرة نظم المعلومات بالوزارة، جملة من الإحصائيات حول تفعيل المنصات التعليمية (منظرة، وجوجل كلاس روم) لتقديم التعليم (المدمج، والتعلم عن بُعد)، قائلة: بالنسبة لمنصة (منظرة) لصفوف الحلقة الأولى (1 ـ 4) وفي الفترة من 1 نوفمبر 2020 وحتى 27 مايو الجاري، فقد وصل حجم البيانات فيها إلى (4.3) تيرابايت بعد ضغط الملفات، وكان حجمها قبل ضغط الملفات يصل إلى (23) تيرابايت، ويوجد بها حاليًّا (7,325,431) ملفًّا، كما بلغ أعداد الطلبة المستخدمين لها (267,305) طلاب وطالبات، و(21,694) معلمة، و(927) إدارية (مديرة مدرسة/‏ مساعدة المديرة) و(199,974) ولي أمر، وقد بلغ إجمالي عدد الحصص المتزامنة المجدولة (1,376,773) حصة متزامنة، كما بلغ إجمالي المحتويات التعليمية المرفوعة في هذه المنصة (1,152,890) محتوى تعليميًّا، وبلغ إجمالي عدد الأسئلة المرفوعة فيها (500,162) سؤالًا، بينما بلغ الواجبات المرفوعة (192,619) واجبًا مدرسيًّا. وأضافت: أما بالنسبة لمنصة جوجل للصفوف (5 ـ 12)، وفي الفترة نفسها (1 نوفمبر 2020 وحتى 27 مايو الجاري)، فقد وصل الحجم الحالي للبيانات فيها (245.28) تيرابايت، وحيث بلغت نسبة الزيادة في حجم هذه البيانات حتى هذه الفترة (17.4) تيرابايت، وبلغ عدد المستخدمين الحالين النشطين من المعلمين والطلبة (36200) معلم، و(410000) طالب وطالبة، وبلغ عدد الفصول الافتراضية في هذه المنصة (180000) صف افتراضي، بينما بلغ عدد الحصص المتزامنة خلال اليوم الواحد (56,680) حصة، حيث بلغت نسبة الزيادة في الفصول التزامنية خلال السنة الدراسية الحالية حوالي (43,802) صفًّا تزامنيًّا.

قناة مورد التعليمية

وأوضحت أسماء القتبية بأن من الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم العملية التعليمية في ظل تطبيق التعلم الإلكتروني إلى جانب المنصات التعليمية، إنشاء القناة التعليمية (مورد)، قائلة: توفر هذه القناة التعليمية دروسًا مصورة للصفوف (5 ـ 12) لكافة المواد الدراسية الأساسية، عبر توظيف موقع اليوتيوب، يعدُّها ويصورها نخبة من المعلمات والمعلمين المجيدين، وبإشراف من المديرية العامة لتطوير المناهج، والمديرية العامة للإشراف التربوي بالوزارة، وذلك لتفعيل استراتيجيات التعليم الإلكتروني في الحصص المتزامنة وغير المتزامنة، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات في التعليم المدمج، وتطوير البيئة التعليمية والتنويع في طرق وأساليب التدريس، وتوظيف تكنولوجيا التعليم، وربطها بالدروس المصورة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة، والرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي، إلى جانب توفير مصادر تعليمية إثرائية لهم ولمعلميهم خارج البيئة المدرسية باستخدام التقانة.

المكتبة الرقمية

وحول المكتبة الرقمية، واستفادة المجتمع المدرسي من خدماتها، قالت أسماء القتبية: تُعدُّ هذه المكتبة منصة رقمية حديثة، تمكن الوزارة من رقمنة ونشر إصداراتها ضمن واجهة خاصة بها؛ للإسهام في بناء معرفة وطنية ضمن قاعدة بيانات موحدة، ومهيأة لأرشفة وعرض مختلف تصنيفات المصادر الرقمية: كالكتب، والمناهج الدراسية، والصور، والأوراق البحثية، والدوريات، والتقارير، والمقالات، وغيرها. ويتوافر في هذه المكتبة: تصفح إلكتروني للمصادر الرقمية، وواجهة قابلة للتخصيص، ومكتبة رقمية خاصة بالعضو ليتمكن من إنشاء مكتبته الخاصة، وحفظ وتنظيم المصادر التي يطلع عليها، وإنشاء مجلدات للتنظيم، بالإضافة إلى محرك بحث بالخيارات المتقدمة، والتصحيح اللغوي لعبارات البحث، وتقارير، وإحصائيات دقيقة. وأضافت: تستهدف هذه المكتبة جميع أفراد المجتمع المدرسي من طلبة ومعلمين وإداريين، كما أنها متاحة لجميع شرائح المجتمع للاستفادة منها، ويتم تغذية نظامها عن طريق فريق من المشرفين من مختلف الجهات المعنية بالوزارة لرفع المصادر الرقمية، كما يمكن ربطها بمكتبات أخرى عالمية؛ للمشاركة في المحتوى، والاطلاع على مصادر عربية وعالمية تثري، وتخدم مختلف الجهات المستهدفة.