أكثر من 73 ألف حالة منتفعة بمعاش الضمان الاجتماعي فـي مايو

مسقط ـ العمانية: بلغ عدد الحالات المنتفعة بمعاش الضمان الاجتماعي بحسب حركة شهر مايو الجاري (73123) حالة يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (7) ملايين و780 ألفًا و48 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح سالم بن علي العويسي ـ مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن الحالات المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي تتوزع على ثماني فئات وفق ما نصَّ عليه قانون الضمان الاجتماعي: ففي فئة الأيتام بلغ عدد الحالات (2307) حالات يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (249479) ريالًا عُمانيًّا، وفي فئة الأرملة بلغ عدد الحالات (3577) حالة يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (439358) ريالًا عُمانيًّا.

وأما فئة المطلقة فبلغ عدد الحالات (11244) حالة يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (906682) ريالًا عُمانيًّا، فيما بلغ عدد الحالت في فئة الشيخوخة (31288) حالة يصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (3467465) ريالًا عُمانيًّا، وأما في فئة البنت غير المتزوجة فبلغ عدد الحالات (3184) حالة يصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (274914) ريالًا عُمانيًّا. وفي فئة العجز بلغ عدد الحالات (5949) حالة يصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (2,416,656) ريالًا عُمانيًّا، أما فئة أسرة السجين فبلغ عدد حالاتها (186) حالة يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (28327) ريالًا عُمانيًّا فيما فئة الهجر بلغ عدد حالاتها (91) حالة يُصرف لها شهريًّا مبلغ وقدره (12464) ريالًا عُمانيًّا.

وأشار مدير دائرة الضمان الاجتماعي والمساعدات بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي تتمثل في أن يكون عُماني الجنسية، وعدم وجود مصدر دخل منتظم للمعيشة يعادل أو يفوق استحقاق الحالة من المعاش وفقًا لجدول المعاشات المرفق بقانون الضمان الاجتماعي، وعدم وجود معيل ملزم قادر على النفقة، بالإضافة إلى مطابقة إحدى الفئات الثمان الواردة بالقانون للحالة.