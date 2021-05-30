أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة تفتتح دورة تدريبية لدفعة جديدة من الشرطة المستجدين

أُفتتحت بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى دورة تدريب الشرطة المستجدين لدفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام، وذلك بعد اجتيازهم إجراءات التقييم والاختبارات والفحوصات الطبية.

وسيخضع الملتحقون لبرنامج تأسيسي يؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عمان السلطانية، ويشمل إلى جانب التدريب العسكري والرياضي المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون إضافة إلى التطبيقات العملية، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وتؤكد شرطة عمان السلطانية استمرارها في رفد تشكيلاتها بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة لينضموا إلى من سبقوهم في هذا الجهاز من أجل خدمة المواطنين والمقيمين وفقًا لاستراتيجية التوظيف الحديثة.

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