تمديد التسجيل فـي مسابقة مختبر الجدران المتساقطة حتى 30 يونيو القادم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع مؤسسة الجدران المتساقطة الألمانية، عن تمديد التسجيل في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة في السلطنة حتى 30 يونيو القادم.

وتُعدُّ المسابقة فرصة للباحثين والأكاديميين والمبتكرين المجيدين لعرض أفكارهم الابتكارية ورؤيتهم ومبادراتهم الاجتماعية أمام لجنة تحكيم تتكون من خبراء في الوسط الأكاديمي والمؤسسات البحثية وأصحاب الأعمال التجارية في مدة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، بتاريخ 6 سبتمبر القادم، كما سيتأهل الفائز الأكثر إبهارًا للمشاركة في نهائيات مسابقة مختبر الجدران المتساقطة العالمية بمدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية في الثامن من نوفمبر القادم وحضور المؤتمر العالمي في 9 نوفمبر القادم، ويمكن للراغبين المشاركة في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني:

https:/‏/‏falling-walls.com/‏lab/‏apply/‏oman-online-lab/‏

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