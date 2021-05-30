«العمانية للسرطان» بجنوب الشرقية .. دور مؤثر فـي نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع

المؤسس لفرع الجمعية:

أهداف سامية لإنشاء الفرع تمثلت فـي التعريف بطرق الوقاية من السرطان وتشجيع أفراد المجتمع على الفحص المبكر

صور ـ العمانية: يُعدُّ فرع الجمعية العمانية للسرطان بجنوب الشرقية أحد فروع الجمعية العُمانية للسرطان والتي تم إشهارها عام 2010 وهي جمعية تطوعية خيرية وغير ربحية، حيث يقوم الفرع منذ تأسيسه بتنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج لنشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وقد تم تكريمه لمشاركته في مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي (الدورة السادسة) ضمن مشروع تدريب وفحص خمسة آلاف امرأة في جنوب الشرقية على آلية الفحص الذاتي لعامي (2018 ـ 2019).وقال الدكتور محمد بن إبراهيم الفارسي ـ استشاري أول بوزارة الصحة، والمؤسس لفرع الجمعية بجنوب الشرقية: لقد جاء إنشاء فرع الجمعية العمانية للسرطان فرع جنوب الشرقية لتحقيق أهداف سامية تمثلت في نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع حول الوقاية من السرطان وتعريف المجتمع بأهمية الفحص المبكر عن السرطان والعمل على جمع التبرعات وفقًا لقوانين وزارة التنمية الاجتماعية للمساهمة في أنشطة الجمعية وتوفير جماعات الدعم والمتطوعين لمساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم والعمل مع الخبراء والمختصين على تطوير البحث العلمي في المجالات المختلفة المتعلقة بالسرطان وإدارته والقيام بحملات توعوية تبعًا لأنواع السرطانات، وكذلك تماشيًا مع الأيام أو الأشهر المخصصة لكل نوع من السرطان.

وقال الدكتور محمد الفارسي في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إنه منذ بداية إشهار فرع الجمعية تم تشكيل مجلس إدارة للجمعية لرسم الخطوط السنوية لفعاليات الجمعية السنوية وكذلك لإدارة التبرعات والتعاون مع القطاع الخاص حسب أنظمة الجمعية ويتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية كل سنتين من خلال الأعضاء المسجلين بالجمعية، وقد تم اختيار مقر للجمعية عام 2010م في مكتب مشروع مدينة صور الصحية، وكان للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية تعاون كبير مع الجمعية وكذلك كان لشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في المحافظة دور فعّال في دعم أنشطة وفعاليات الجمعية.

وأضاف: إنه في الخامس والعشرين من أبريل 2021 تم تشغيل المقر الجديد لفرع الجمعية ويقع في ولاية صور ويحتوي على صالة استقبال ومكاتب للتنسيق ومخزن للمعدات ومنشورات الجمعية وقاعة للتدريب والاجتماعات ومهيأة بالاتصال المرئي مع بقية الجمعيات ويقدم المقر العديد من الخدمات كاستقبال مرضى السرطان من المحافظة والمساعدة على الإجابة على استفساراتهم وتقديم العون لهم وتنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة في تنفيذ برامج الكشف المبكر عن السرطان وعن الفحص الذاتي والتواصل مع الجهات الحكومية وجمعيات المرأة العمانية بالمحافظة لتنفيذ برامج التوعية والوقاية من السرطان وتنفيذ الأعمال المكتبية اليومية للجمعية وتنظيم اجتماعات مجلس الإدارة والتواصل مع الأعضاء المسجلين بالجمعية ومتطوعي الجمعية في التنفيذ والإشراف على برامج الجمعية التوعوية وحاليًا هناك تعاون كبير بين الجمعية وفريق صور للدراجات الهوائية في تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والعمل جارٍ لاستكمال إجراءات انتساب الفريق تحت مظلة الجمعية.

وأوضح الدكتور الفارسي أنه تم اكتشاف عدة حالات حديثة وإحالتها للمختصين بالمستشفيات حيث وصلت الوحدة رغم كل الصعوبات لولاية مصيرة كذلك سنة 2018 وكان آخر تاريخ لوجود الوحدة في ولاية صور مارس 2020 إلى جانب تدريب الكوادر الطبية والتمريضية بالمؤسسات الصحية وبالتعاون مع الجمعية الأم في مسقط على آلية الفحص الذاتي للنساء في المراكز الصحية حيث تم استحداث عيادات في هذه المراكز وذلك لمساعدة النساء على الكشف المبكر لأي أورام بالثدي كذلك قامت الجمعية العمانية للسرطان بتدريب الكوادر التمريضية في مختلف محافظات السلطنة على برنامج الرعاية التلطيفية وذلك لمساعدة ورعاية مرضى السرطان على التعايش مع هذا المرض.