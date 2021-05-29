العمل تناقش الجدول الزمني للتعيين بالوحدات الحكومية و«التربية» تواصل إنهاء إجراءات تعيين 2733 معلما ومعلمة

مسقط ـ العمانية: تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتسريع المبادرات الخاصة بالتشغيل وذلك لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات، عقدت وزارة العمل اجتماعًا مشتركًا مع مديري عموم الموارد البشرية بالوحدات الحكومية المختلفة وذلك يوم الجمعة.

وهدف الاجتماع إلى تحديد الجدول الزمني للتعيين سواء للدرجات الوظيفية أو إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة أو التشغيل على نظام عقود العمل المؤقتة أو التشغيل بالساعة، وذلك حسب الاحتياجات الفعلية.

وتم في الاجتماع التأكيد على أن تلتزم الوحدات الحكومية بتسريع إجراءات التعيين وفق الجدول الزمني المحدد. وتؤكد وزارة العمل أنه وفق التوجيهات السامية سيتم توفير الدرجات المالية حسب خطة التوظيف المعتمدة وستعمل الوزارة على متابعة إجراءات التشغيل في مختلف القطاعات والإعلان عن خطوات تنفيذ التوجيهات السامية بشأن تشغيل القوى العاملة الوطنية. من جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تواصل إنهاء إجراءات تعيين ما مجموعه (2733) معلما ومعلمة جدد للعام الدراسي القادم 2021/‏2022م من الخريجين العمانيين للعام الأكاديمي الحالي ممن خضعوا للاختبارات التحريرية التي أجريت هذا العام، وممن كانوا بقوائم الانتظار من الأعوام السابقة.

وأوضحت أنها اتبعت في ذلك أسس وإجراءات التعيين المعمول بها بتلك الوظائف، منها (369) وظيفة تأتي كإحلال بدل وافدين.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم تعيينهم للعام الدراسي الجديد قبل نهاية شهر يونيو القادم بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن.

وبيَّن المصدر أن أعداد المعيّنين حاليا قد يزيد خلال الفترة القادمة ولن تستقر إلا قرب بدء العام الدراسي القادم؛ نظرًا لوجود عمليات الإحلال في مختلف التخصصات.