السلطنة تؤكد أهمية تبني سياسات واضحة لتمكين المرأة فـي كافة المجالات والتنافس على الفرص الوظيفية العليا المختلفة

-لدى ترؤسه اجتماع مجموعة «أصدقاء المساواة بين الجنسين»

ترأس سعادة الدكتور حمد بن سيف الهمامي ـ المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اجتماع مجموعة أصدقاء المساواة بين الجنسين الأول لعام 2021م، بحضور سعادة السفيرة أونور راميت ـ المندوبة الدائمة لآيسلندا لدى اليونسكو، وبمشاركة ممثلي عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، والذي عقد مؤخرًا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد سعادة مندوب السلطنة لدى اليونسكو على أهمية تنسيق وتكامل الجهود بين منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم تأثير البرامج ونتائجها على أرض الواقع.

كما أكد على ضرورة دراسة ومراجعة المناهج لتتواكب مع مستجدات المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتبني سياسات واضحة لتمكين المرأة في كافة المجالات، والتنافس على الفرص الوظيفية العليا المختلفة، وعلى أهمية مساندة مكاتب اليونسكو الإقليمية ودعمها بالخبرات اللازمة من أجل تعزيز قدراتها لتنفيذ برامج فعالة تدعم المساواة بين الجنسين.

حضر الاجتماع الدكتورة جميلة صفطاوي ـ مديرة لشعبة المساواة بين الجنسين بمكتب المديرة العامة لليونسكو، حيث قدمت شرحًا موجزًا حول الأنشطة والبرامج التي سيتم التركيز عليها في الفترة المقبلة والتي قد تسهم في دعم وتعزيز المساواة بين الجنسيين في الدول الأعضاء في ظل تحديات الأزمة الصحية لـ(كوفيد ـ 19).الجدير بالذكر بأن مجموعة (أصدقاء المساواة بين الجنسين) هي مجموعة غير رسمية مفتوحة العضوية، أنشئت عام ٢٠١٥م بمبادرة من المندوبية الدائمة للسلطنة لدى اليونسكو بهدف دعم عمل المنظمة في مجال المساواة بين الجنسين.