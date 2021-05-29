رئيس البرلمان العربي يُشيد بالسياسة الحكيمة لجلالة السلطان

القاهرة ـ العمانية: استقبل معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي ـ رئيس البرلمان العربي، سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي ـ سفير السلطنة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، بحضور معالي الدكتور حسن المدحاني ـ نائب رئيس البرلمان العربي، حيث تمّ التباحث حول مُجمل القضايا والتطوُّرات على الساحة العربية.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ورؤيته البنّاءة للمُضي قُدما بالسلطنة نحو آفاق أرحب وبناء مستقبل واعد للشعب العُماني.

وثمَّن في هذا السياق الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العُماني، والسير قُدما نحو تحقيق مستقبل واعد وبناء نهضة حديثة ومتجددة.

وأكّد على أهمية الدور الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم لدعم وتعزيز العمل العربي المُشترك.

وأعرب عن تمنّياته الصادقة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بموفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني بدوام الأمن والاستقرار والتقدُّم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

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