أكثر من «86» ألف ريال عماني مساعدات فريق المصنعة الخيري فـي شهر رمضان

المصنعة ـ من خليفة بن عبد الله الفارسي:

بلغت قيمة المساعدات للأسر المحتاجة بولاية المصنعة خلال شهر رمضان المبارك (86) ألفًا و(120) ريالًا عمانيًّا.

أوضح بذلك سلطان بن خليفة السعدي ـ نائب رئيس فريق المصنعة الخيري التابع لدائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة، وقال: لقد تم توزيع قسائم إفطار صائم التي بلغت 24400 ريال، والطرود الغذائية بمبلغ 4815 ريالًا، وتم توزيع اللحوم بمبلغ 2685 ريالًا، وبلغ مصروفات كسوة العيد 15 ألف ريال، ودفع الصدقات 2120 ريالًا بالولاية، وبلغ إجمالي المبالغ التي صرفت لكفالة الأيتام 4600 ريال، وقدمت مجموعة من الأدوات الكهربائية بمبلغ 2686 ريالًا، وبلغت المساعدات السكنية 20 ألف ريال عماني، وفك كربة لعدد من المستحقين بمبلغ 8350 ريالًا، بالإضافة إلى بعض المساعدات الأخرى كإيجار السكن بقيمة 300 ريال، وباقات الإنترنت بمبلغ 154 ريالًا، ومساعدات الملابس والأحذية بمبلغ 1010 ريالات عمانية.

وقدم نائب رئيس فريق المصنعة الخيري الشكر لجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت في نجاح حملات الفريق وإلى لجنة التنمية الاجتماعية وأعضاء الفريق بالولاية.

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