السلطنة تشارك فـي الاجتماع الاستثنائي الخامس لوزراء الصحة بدول التعاون

في المحليات 29 مايو,2021 نسخة للطباعة

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الصحة صباح أمس عبر تقنية الاتصال المرئي في أعمال الاجتماع الاستثنائي الخامس لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

ترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة وبحضور أصحاب السعادة الوكلاء وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وقد شارك في الاجتماع أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

استعرض الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والاجراءات المتخذة بكل دولة، كما تم استعراض الوضع الراهن بالسلطنة من حيث تحديث مؤشرات الوضع الوبائي الحالي لـ(كوفيد ـ 19)، ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة باللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا، خصوصا اللقاحات المعتمدة بالسلطنة، وملخص مشاركة السلطنة في الاجتماعات الفنية للمجلس، ومناقشة الدليل الاسترشادي للقاحات من حيث الفئات التي لها الأولوية بالتطعيم ومن حيث فعاليتها والأعراض الجانبية التي تصاحبه والتي أعدتها اللجان الفنية بدول المجلس، والتطرق للإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة حول دخول المواطنين عبر المنافذ بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم فيه تقديم عرض لمخرجات لجنة أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس، وعرض آخر لتجربة استخدام اللقاحات في مملكة البحرين بالإضافة إلى مراجعة القرارات التي صدرت في اجتماعاتهم السابقة.

وقد خرج الاجتماع في نهاية ختام أعماله بعدد من التوصيات المهمة التي من بينها الإشادة والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسون الصحيون في وزارات الصحة وجميع القطاعات الحكومية والخاصة وكافة أفراد المجتمع بدول المجلس، مما يسهم إيجابا في تجاوز الجائحة، والإشادة بزيادة نسبة التطعيم بين أفراد المجتمع بالخليج، والحث على الاستمرار في ذلك، مع التوعية بأهمية التطعيمات ومأمونية وفعالية اللقاحات كطريق آمن وأساسي لحماية المجتمع وتجاوز الجائحة، وتعزيز استمرار تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يخص المستجدات في الجائحة والتحورات الفيروسية والإجراءات الاحترازية ومعلومات اللقاحات ومدى فعاليتها مع مختلف الأعمار والأعراض الجانبية التي يتم رصدها، والتأكيد على أهمية الاستمرار بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية (التباعد، لبس الكمامة، غسل اليدين، العزل الصحي للمصابين) والموافقة على نتائج اجتماعات لجنة أصحاب السعادة وكلاء الوزارات الدورية بدول المجلس، واعتماد الدليل الخليجي لاستخدامات لقاحات (كوفيد ـ 19) كدليل استرشادي والاستمرار بتحديثه بشكل دوري لمواكبة التطورات العلمية، والتنسيق مع الجهات المعنية بكل دولة لاعتماد التطبيقات الموجودة بدول المجلس لتسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون والعمل على ربط هذه التطبيقات عبر إنشاء شبكة تكامل إلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بالتحصين، والموافقة على تخصيص ميزانية مبلغ مليون ريال سعودي لكل دولة من حساب المجلس لإجراء دراسة التسلسل الجيني لعينات (كوفيد ـ 19)

وتكون المشاركة بالدراسة اختيارية لكل دولة مع أهمية التأكيد على خصوصية البيانات لكل دولة. الجدير بالذكر أنه سبق اجتماع اصحاب معالي وزراء الصحة بدول المجلس، عقد اجتماع لأصحاب السعادة وكلاء وزراء الصحة بدول المجلس الجمعة الماضي، شارك فيه سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني ــ وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعدد من المسؤولين بالوزارة.