بلدية صور تنفذ حملة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة العامة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

سخَّرت بلدية صور كافة إمكاناتها لتعزيز مستوى النظافة العامة حرصا منها على تعزيز الإصحاح البيئي والحفاظ على جمالية المنظر العام للولاية وذلك من خلال الحدِّ من انتشار الأوبئة ومكافحة نواقل الأمراض وإزالة المخلفات في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وقد بدأ سير العمل وفق الخطة المعدة من قبل المختصين بالبلدية خلال الفترتين (الصباحية والمسائية)، حيث باشر طاقم العمل بفرقة مكافحة نواقل الأمراض خلال الفترة الصباحية أعمال رصد بؤر ومواقع انتشار نواقل الأمراض بمختلف القرى والنيابات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لولاية صور، استعداد لمكافحتها والقضاء عليها في الفترة المسائية وأسفرت هذه الجهود على رصد عدة بؤر لانتشار الحشرات المصنفة ضمن نواقل الأمراض بعدد من قرى الولاية، تم على أثرها إعداد المواد اللازمة لمكافحة الأنواع المرصودة من هذه النواقل، حيث بلغت كمية المواد المستهلكة لمكافحتها (3) لترات من المواد المستخدمة لمكافحة نواقل الأمراض.

ولضمان القضاء على هذه البؤر فقد تم ردم المواقع والبرك المائية المرصودة من قبل فرقة مكافحة نواقل الأمراض، باعتبارها بيئة حاضنة لتكاثر هذه النواقل، الأمر الذي من شأنه الحدُّ من انتشارها والقضاء عليها بشكل أسرع وبأعداد كبيرة.

ولم تقتصر الجهود على ذلك، بل اتسعت لتشمل إزالة مخلفات البناء الصلبة المتراكمة بمجاري الأودية والشعب المائية وإزالة الحشائش وبقايا الأخشاب والمخلفات البلاستيكية من ضفاف الأودية بنيابة طيوي ومن على الشريط الساحلي للولاية، كما تم إزالة الحشائش من على أكتاف الطرق العامة وبقنوات الصرف الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الإصحاح البيئي للولاية.