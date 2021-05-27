السلطنة تشارك فـي المؤتمر الـ«48» لقضايا الأمن البحرية

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، في المؤتمر الـ(48) المعني بقضايا الأمن البحرية (shade)، وقد تضمن عددًا من الموضوعات ذات الصلة. شارك في المؤتمر من جانب شرطة عمان السلطانية المقدم عبدالعزيز بن محمد الجابري ـ من قيادة شرطة خفر السواحل.

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