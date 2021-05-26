رفض واستياء من تعديات فـي تجمعات بصحار

مسقط ـ العمانية: أعرب الكثير من المواطنين عن رفضهم واستيائهم من التصرفات التي قام بها عددٌ من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها أمس أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف، مثل التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق وقطع الطرقات العامة والفرعية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة الذي ينصُّ على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة.. كما تعد منافية لأعراف المجتمع العماني الحميدة وخروجا عن حالة الالتزام التي سادت خلال الأيام الماضية.

من جانب آخر أطلق العديدون دعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدعو للالتزام بالنظام والقانون وعدم القيام بتصرفات تستهدف القائمين على حفظ النظام العام أو على المقدرات والممتلكات وحريات المواطنين والمقيمين.. مؤكدين على أن هذه الأفعال وسيلة غير مقبولة لعرض المطالب وتحقيق الأهداف.

وقد قامت شرطة عمان السلطانية بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والمقيمين وعدم تعطيل مصالحهم وحرياتهم.

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