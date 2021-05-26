إقبال جيد على مراكز تطعيم طلبة الدبلوم العام باللقاح المُضاد لفيروس كورونا فـي محافظات السلطنة

مسقط ـ من عبدالله الجرداني:

ظفار ـ «الخليج 365»:

صور ـ من عبدالله باعلوي:

الرستاق ـ من سيف الغافري:

بدأت أمس وزارتا الصحة والتربية والتعليم حملة تطعيم طلبة الدبلوم العام في جميع محافظات السلطنة باللقاح المُضاد لفيروس كورونا وتستمر لمدة أسبوعين.

مسقط

حيث بدأت صباح أمس حملة تطعيم طلبة الدبلوم العام باللقاح المُضاد لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وفي محافظة مسقط كان الإقبال جيدًا، حيث توافد الطلبة والطالبات منذ الصباح الباكر إلى أماكن التحصين التي تم اختيارها، وتمت عملية التطعيم لبعض الطلبة في ذات مدارسهم، والبعض الآخر في المدارس المجاورة، إضافة إلى مجمع السلطان قابوس الرياضي ومجمع قريات الصحي.

وقال الدكتور علي بن حميد الجهوري ـ المدير العام: إن عملية التحصين سارت في يومها الأول بشكل انسيابي بدون أية عوائق وفق المخطط التنظيمي الذي تم إعداده وبتطبيق البروتوكول الصحي بدءا من وصول الطلبة إلى موقع التحصين بالمدرسة وانتهاء بعملية التحصين وقد اتبعت إجراءات عدة وهُيِّئت قاعات التسجيل والتحصين والانتظار بكافة التسهيلات والمتطلبات الأساسية لسير العملية بشكل سلس كخدمة شبكة الإنترنت ومناطق الجلوس والكوادر المساعدة .. وغيرها من التجهيزات والترتيبات اللازمة.

وأضاف: إن عملية التطعيم في محافظة مسقط تشمل طلبة وطالبات المدارس الحكومية بالمحافظة والمدارس الخاصة ثنائية اللغة والنظامية والدولية وأوركسترا السيمفونية السلطانية وكلية الحرس ثنائية اللغة ومعهد العلوم الإسلامية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم.

ظفار

بدأ بمحافظة ظفار تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتي تستهدف طلبة دبلوم التعليم العام وما في مستواه بالمدارس الحكومية والخاصة والهيئات التدريسية المشاركة في عملية الاختبارات النهائية، وذلك بإشراف لجنة الإشراف العام المشتركة بين المديرية العامة للخدمات الصحية والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار.

وتأتي الحملة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث بلغ عدد المراكز التي أقيم التحصين فيها على مستوى محافظة ظفار (35) مركزًا موزعة على مختلف ولايات المحافظة.

وقد قام كل من الدكتور خالد بن محمد المشيخي ـ مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار والدكتورة طفول بنت سهيل قطن ـ المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار بزيارات لعدد من مراكز التحصين بالمحافظة تم من خلالها الوقوف على مدى جاهزية مواقع التحصين المختلفة لاستقبال الطلبة الذين سيتم تحصينهم والفئات الأخرى المستهدفة وفق الخطة الوطنية، وعلى الجهود التي تقوم بها الفرق الطبية واللجان المشتركة بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم سواء في المجال التوعوي أو الإجراءات الاحترازية والتنظيمية والتي تضمن سلامة الجميع.

جنوب الشرقية

وفي محافظة جنوب الشرقية بدأت أمس حملة تحصين طلبة وطالبات الصف الثاني عشر للطلبة المنتظمين والدارسين بمراكز تعليم الكبار والعاملين في مجال امتحانات دبلوم التعليم العام بمحافظة جنوب الشرقية والتي تأتي تنفيذًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي تستمر إلى السادس من يونيو القادم بمختلف مواقع التحصين في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وقد قام كل من عبدالله بن علي الفوري ـ مدير عام تعليمية جنوب الشرقية، والدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام صحية جنوب الشرقية الفرق المشكلة بين تعليمية وصحية جنوب الشرقية بزيارات لعدد من مراكز التحصين بالمحافظة تم خلالها الاطمئنان على آلية العمل بالمراكز.

وقد لاقت الحملة إقبالًا من الطلاب وسارت آلية التحصين بكل سهولة ويسر للاستعدادات المبكرة التي اتخذت من قبل مديرتي الصحة والتربية بالمحافظة والمدارس إلى جانب الوعي المجتمعي بأهمية التحصين وأخذ اللقاح.

وأفاد الدكتور خالد بن سعيد السعدي ـ مدير عام الخدمات الصحية ‏بجنوب الشرقية خلال زيارته إلى مراكز التطعيم بالمحافظة بالرضا التام عن أداء ‏العاملين الصحيين ‏وسير عمل آلية التحصين. ‏كما تقدم بالشكر الجزيل ‏للمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة وجميع الهيئات التعليمية ومديري المدارس على تعاونهم المثمر ‏في تسهيل وتيسير عملية التحصين ‏كما يدعو أبناءنا طلبة الدبلوم العام بالمبادرة لأخذ اللقاح.

جنوب الباطنة

دشنت أمس المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة حملة تحصين طلبة دبلوم التعليم العام بمدارس جنوب الباطنة، مستهدفة كافة طلبة الدبلوم العام في المدارس الحكومية وأعضاء لجان الإمتحانات والمراقبين والمصححين والعاملين لون في مراكز الامتحانات والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام.

وقام عدد من ‏المسؤولين بالخدمات الصحية وتعليمية جنوب الباطنة بمتابعة سير حملة تطعيم طلبة دبلوم التعليم العام من فيروس كورونا في مدارس المحافظة التي بلغ عددها (43) مدرسة منها (18) مدرسة في ولاية الرستاق، و(6) مدارس في ولايتي نخل ووادي المعاول، و(4) مدارس في ولاية العوابي، و(5) مدارس في ولاية المصنعة، و(8) مدارس في ولاية بركاء.

وشهد اليوم الأول من الحملة إقبالًا ومرونة في تقديم التحصينات بفضل الاستعدادات المبكرة لهذه الحملة من قبل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة والمتمثلة في توفير طواقم من الفئات الطبية والطبية المساعدة والكادر الإداري في المدارس المستهدفة بالتحصين، وتوفير سيارات الإسعاف المجهزة للحالات الطارئة إن استدعى الأمر، كما تم مسبقًا توزيع استمارات على الطلبة لموافقة ولي الأمر لأخذ التطعيمات، وتم اتباع آلية منظمة في تسجيل الطلبة باستخدام أجهزة الحاسب الآلي في جميع مراكز التحصين.