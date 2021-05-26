تكريم الجوالة المتطوعين فـي حملتي التطعيم ضد كورونا والتبرع بالدم

كرمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات والمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط المتطوعين من القادة الكشفيين والجوالة والجوالات المشاركين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وفي حملة التبرع بالدم والأعمال المساندة الداعمة للجهود الوطنية في التصدي لجائحة فيروس كورونا والتي شاركت فيها المديرية بالتعاون مع وزارة الصحة.

أقيم حفل التكريم تحت رعاية الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية ـ المديرة العامة للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط، وبحضور الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي ـ المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات وعدد من المسؤولين والمكرمين وذلك على مسرح الفرقة الموسيقية الكشفية بمرتفعات غلا.

وقد قامت راعية الحفل بتكريم عشائر الجوالة والجوالات والقادة الكشفيين والذين بلغ عددهم (50) متطوعًا ومتطوعة، من عشائر جوالة وجوالات (نادي عمان ونادي السيب ونادي أهلي سداب ونادي سمائل ونادي مسقط وكلية الخليج وجمعية المرأة بالسيب).

وأشادت الدكتورة الدكتورة ثمرة بنت سعيد الغافرية ـ المديرة العامة للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط في كلمتها بهذه المناسبة بجهود المديرية العامة للكشافة والمرشدات ومنسوبيها من الجوالة والجوالات في تقديم الدعم والمساندة لجهود وزارة الصحة في كافة المجالات الإنسانية وتواجدهم المستمر والفاعل في تنظيم دخول وخروج المستهدفين في مقار التطعيم وكذلك جهودهم المتواصلة في حملات التبرع بالدم، وهي جهود مقدرة لدى الجميع.

كما أكد يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي ـ المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات على أهمية الدور التطوعي للحركة الكشفية والإرشادية وقال: تأتي هذه الأدوار ضمن مبادرات الكشافة والمرشدات التطوعية لخدمة هذا الخليج 365 العزيز وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم ومساعدة الكوادر الطبية والمعنيين من خلال تقديم الدعم اللوجستي في حملات التطعيم.