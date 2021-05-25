استعراض برامج مؤسسات المجتمع المدني لرعاية ذوي الإعاقة بالسلطنة

استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة (واقع ذوي الاعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في السلطنة) أمس، عددًا من ذوي الاختصاص بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في مجال دعم وتمكين ذوي الإعاقة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة مع المستضافين مجموعة من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها: دور الجمعيات الأهلية في التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، والبرامج والخدمات التي تقدمها لهم، والتحديات التي تواجهها في تقديم تلك الخدمات، كما تم التطرق إلى الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى الجمعيات إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وآلية التنسيق بين الجمعيات والجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة، علاوة على استعراض الأدوار التي تقدمها الجمعيات للأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تعيق تلك الأدوار.

وقد استضافت اللجنة خلال اجتماعها صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد ـ رئيسة جمعية رعاية الأطفال المعاقين، ورحمة بنت حمد المشرفية ـ رئيسة جمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة.

يُذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في السلطنة، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة. تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.