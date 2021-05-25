اليوم .. تبدأ حملة تحصين طلبة الدبلوم العام ضد فيروس كورونا

في المحليات 25 مايو,2021 نسخة للطباعة

مسقط ـ من عبدالله الجرداني:

نزوى ـ من سيف الهطالي:

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

أكملت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط بالتنسيق مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة والمديريات المعنية بالوزارة كافة استعداداتها لحملة تطعيم طلبة الدبلوم العام باللقاح المُضاد لفيروس كورونا “كوفيد19” التي ستبدأ صباح اليوم الأربعاء، وقد تم اختيار عدد من الأماكن لعملية التطعيم حيث سيتم تطعيم بعض الطلبة في ذات مدارسهم والبعض الآخر في المدارس المجاورة إضافة إلى مجمع السلطان قابوس الرياضي ومجمع قريات الصحي.

وأوضح الدكتور علي بن حميد الجهوري المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة مسقط إنه تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية لمتابعة سير الحملة وتم عقد سلسلة من اللقاءات لمديري ومديرات مدارس المحافظة التي تشمل صفوف الثاني عشر استعرض خلالها خطة المديرية وآلية التطعيم، كما تم توضيح مسار العمل اليومي لخطة العمل وتم توزيع الطلبة على أماكن التطعيم المحددة. وقال الجهوري: يبلغ عدد طلبة دبلوم التعليم العام للعام الدراسي الحالي (2020/‏ 2021م) بمحافظة مسقط (12.529) طالبا وطالبة من مدارس المحافظة والمدارس الخاصة ثنائية اللغة والنظامية والدولية وأوركسترا السيمفونية السلطانية وكلية الحرس ثنائية اللغة ومعهد العلوم الإسلامية ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين ومدرسة الأمل للصم، وقد قمنا بتوزيع استمارة (إقرار) لولي الأمر للإفادة بموافقته لتلقي ابنه أو ابنته للقاح وتوضيح للحالة الصحية للطالب وفقا للإقرار.

وأضاف الجهوري: ومن ضمن الاستعدادات تم تهيئة المدارس التي ستتم عملية التطعيم بها وفق مخطط تنظيم يساعد على سير العملية بكل هدوء وانسيابية ووفق البروتوكول الصحي بدءا من وصول الطلبة إلى موقع التحصين بالمدرسة وانتهاء بعملية التحصين وفق عدد من الإجراءات المتبعة، حيث هيأت قاعات التسجيل والتحصين والانتظار بكافة التسهيلات والمتطلبات الأساسية لسير العملية بشكل سلس كخدمة شبكة الإنترنت ومناطق الجلوس والكوادر المساعدة وغيرها من التجهيزات والترتيبات اللازمة.

كما أكملت المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة استعداداتها لبدء حملة تحصين طلبة دبلوم التعليم العام في المدارس الحكومية والخاصة، وأعضاء اللجان المشرفة على سير أعمال امتحانات الدبلوم العام ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحول استعدادات مديريتي التربية والتعليم والخدمات الصحية لانطلاق الحملة، قال سيف بن مبارك بن صالح الجلنداني، مديرعام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية: بدأت استعدادات المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة الداخلية بحضور عدد من اللقاءات مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لتوضيح آلية سير الحملة، تبعها عدة لقاءات مشتركة مع المديرية العامة للخدمات الصحية وعدد من اللقاءات مع مديري المدارس المستهدفة وفرق العمل وزيارات مشتركة لبعض مدارس المحافظة؛ لضمان سير العمل كما خطط له. وأضاف الجلنداني: تم بث عدد من النشرات والرسائل التوعوية لحث الطلبة وأولياء أمورهم على ضرورة تلقي اللقاح حسب المواعيد المحددة لكل مدرسة. أما فيما يتعلق بمراحل حملة التحصين بالمحافظة تحدث الدكتور علي بن عامر الضاوي، مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الداخلية: تستهدف الحملة طلبة دبلوم التعليم العام في مرحلتها الأولى والتي ستبدأ غدا ومن ثم اللجان المشاركة في أعمال الامتحانات في مرحلتها الثانية، وستشمل الحملة في مرحلتها الثالثة طلبة التعليم المستمر. وأضاف الضاوي: تم تقسيم مدارس المحافظة المستهدفة من الحملة إلى فترات زمنية. وأكد الضاوي في حديثه على أهمية أخذ التحصين حفاظا على صحة الطلبة وسلامتهم، بالإضافة إلى وجود توجه لدى جميع الدول إلى اشتراط التحصين ضد فيروس كورونا(كوفيد 19) لكل من يرغب في الدخول إليها، وهذا سيسهل إجراءات السفر على الطالب الحاصل على بعثة عند التحاقه بالدراسة في هذه الدول بمختلف الجامعات. وقد تم التأكيد على فرق العمل المشكلة وإدارات المدارس متابعة خطة العمل المشتركة وآلية تنفيذها بمدارس المحافظة والتواصل في كل ما من شأنه تسهيل إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها. فيما تنطلق صباح اليوم الأربعاء حملة تطعيم جميع طلبة الدبلوم العام في المحافظة والهيئة التدريسية المشرفة على دبلوم التعليم العام وأعضاء لجان الامتحانات والمراقبين والمصححين والعاملين في مراكز الامتحانات والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام للوقاية من وباء كوفيد 19 والبالغ عددهم 1013 مستهدف في الأماكن المخصصة للتطعيم والموزعة على مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بولايات المحافظة.

وفي وقت سابق، عقدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى اجتماعات مشتركة مع المديرية العامة للخدمات الصحية لمناقشة خطط عمل واستعدادات المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لتطعيم الفئات المذكورة بحضور الدكتور سالم بن سعيد المعشني مدير عام تعليمية الوسطى وحضور الدكتور إبراهيم بن هلال المحروقي القائم بأعمال المدير العام للخدمات الصحية بالمحافظة وبحضور أعضاء اللجنة المشتركة. واكد المعشني خلال افتتاح الجلسة النقاشية على أهمية تضافر الجهود لنجاح هذا العام الاستثنائي، مؤكدا أن عملية التطعيم ستشمل جميع طلبة الدبلوم العام في المحافظة والهيئة التدريسية المشرفة على دبلوم التعليم العام وأعضاء لجان الامتحانات والمراقبين والمصححين والعاملين في مراكز الامتحانات والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام.

وتم مناقشة أهمية توعية طلبة دبلوم التعليم العام بضرورة أخذ اللقاح حفاظا على صحتهم ووقايتهم من الفيروس وتعريفهم بالمراكز المخصصة لأخذ اللقاح ومناقشة البروتوكول الصحي أثناء تطعيم الطلبة وكذلك عند إجراء الامتحانات وذلك حسب خطة التطعيم المقترحة من اللجنة المشتركة، وكذلك التأكيد على ضرورة التواصل مع إدارات المدارس للانتهاء من إقرار ولي أمر الطالب بشأن الموافقة أو عدم الموافقة على أخذ ابنه أو ابنته للقاح وكذلك ابلاغهم عن موعد التطعيم الذي يبدأ من اليوم الأربعاء 26 مايو ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021م.