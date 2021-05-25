«صحية الشورى» تستعرض ردود وزارة الصحة حول عدد من الموضوعات

تابعت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى إحصائيات كورونا التي تصدرها وزارة الصحة، مؤكدة في هذا الشأن بضرورة الاستعجال في توفير اللقاحات المناسبة لكافة فئات المجتمع، معربين في الوقت ذاته عن شكرهم للجهود التي يبذلها العاملين بالقطاع الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020 ـ 2021)م من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023)م برئاسة سعادة حمد بن هلال الصارمي ـ عضو اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها رد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وتنظيم أسعار خدماتها. إلى جانب استعراض رد وزارة الصحة حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن نقل موقع مستشفى الفلاح، ورد الوزارة أيضًا حول جملة المطالبات الوظيفية التي تقدم بها سائقي الإسعاف. واستعرضت اللجنة أيضًا رسالة التظلم على قرار إلغاء لائحة انتظار توظيف خريجي علوم البصريات (فني أ) والذي سبق أن اجتازوا الاختبارات والمقابلات التي أجرتها الوزارة لهم منذ عام 2018م. حيث تم توظيف بعضهم ومعاملة بعضهم الآخر والبالغ عددهم (25) كباحثين عن عمل. وقد قررت اللجنة في هذا الشأن مخاطبة وزارة الصحة بضرورة توظيفهم في القطاعين العام والخاص. كما ناقشت اللجنة الرغبة المبداة المقدمة من أحد أعضاء المجلس حول استحداث خدمة الإسعاف المنزلي، مشيرين إلى أن موضوع الرغبة قد تحقق على أرض الواقع بموجب المرسوم السلطاني رقم:(39/ 2021) في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف. من جانب آخر، أكدت اللجنة سعيها المتواصل في توظيف المخرجات الطبية والطبية المساعدة، وفي هذا الإطار قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والعمل لرصد أوضاع الباحثين عن عمل في هذا القطاع، وارتأت اللجنة استضافة المسؤولين من الوزارتين لإيجاد آلية واضحة للاستعجال بتوظيفهم. من جانبهم استكمل أعضاء اللجنة مناقشة بعض المواد المتعلقة بمقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى لاسيما المواد المتعلقة بفصل العقوبات. وقد أبدت اللجنة رأيها حول مواد مقترح مشروع القانون.