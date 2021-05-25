انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتبرع بالدم بالداخلية

في المحليات 25 مايو,2021 نسخة للطباعة

نزوى ـ سيف بن عامر الهطالي:

نظم قسم الكشافة والمرشدات بتعليمية الداخلية حملة للتبرع بالدم وذلك في القاعة الكبرى بمبنى المديرية والتي جاءت ضمن المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتبرع بالدم والتي تنظمها المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة ببنك الدم بمستشفى نزوى حيث جاءت المرحلة الثانية من الحملة استكمالا للمرحلة الأولى التي أقيمت في محافظة مسقط خلال الفترة من 5 إلى 8 من أبريل الماضي، والتي جاءت استجابة لنداءات بنوك الدم ومساعدتها في جمع كميات من الدم لسد احتياجاتهم وتنمية التوعية لدى المجتمع المحلي والموظفين والمنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية. وعن الحملة حدثنا القائد أحمد بن عبدالله الهميمي رئيس قسم الكشافة والمرشدات بتعليمية الداخلية حيث قال: تأتي الحملة الوطنية للتبرع بالدم في إطار الشراكة من أجل تلبية احتياجات بنوك الدم في ظل جائحة كورونا، واستجابة للنداءات المتكررة لبنوك الدم، بهدف مساعدتها لإيجاد مصادر وروافد جديدة للتبرع، إلى جانب تعزيز الجانب الإنساني والمساهمة الإيجابية في تحفيز المجتمع ومنتسبي الحركة الكشفية والإرشادية للتبرع بالدم ترسيخا لأهداف ومبادئ وقانون الحركة الكشفية والإرشادية الذي يؤكد على دور الكشفية في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين. وأضاف الهميمي لقد لمسنا من خلال متابعتنا للعملية بالتجاوب الكبير للتبرع وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه المبادرة لما تمثله في تقديم العون والمساندة لسد حاجات بنوك الدم وإنقاذ أرواح وحياة الآخرين.

من جهتها قالت بدرية بنت خلفان الجابرية رئيسة قسم تنمية قائدات المرشدات بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات: تعد حملة التبرع الحالية هي المرحلة الثانية من المشروع الإنساني الذي تتبناه المديرية العامة للكشافة والمرشدات والذي انطلقت أولى مراحله في محافظة مسقط على مدى ثلاثة أيام. كما يُعد هذا المشروع أحد أوجه التعاون الاستراتيجي الذي تقوم به المديرية مع وزارة الصحة لا سيما في ظل الظروف الحالية والتي ترتب عليها تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية للتصدي لجائحة كورونا كوفيد-١٩ إذ بهذه الخطوة يسهم منتسبو حركة الكشافة والمرشدات في السلطنة وأفراد المجتمع الذين يتم حشدهم عبر هذه الحملة بتوفير أرصدة من أكياس البنك تساعد في دعم منظومة العمل ببنوك الدم والمستشفيات في السلطنة. وانطلقت المرحلة الثانية لمشروع المديرية العامة للكشافة والمرشدات في محافظتي جنوب الباطنة والداخلية بالتنسيق مع مستشفى الرستاق المرجعي ومستشفى نزوى ومديريات التربية والتعليم بتلك المحافظتين. وجاءت خطوة التنسيق تلك مع المؤسسات الصحية المعنية في ضوء الحاجة لأكياس الدم للفئات المستهدفة وتم الاعلان عن الحملة لأفراد المجتمع والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في عملية التبرع حيث أخذ منتسبو الكشافة والمرشدات في السلطنة على عاتقهم مسؤولية أن يكون لهم دور بارز في التصدي لجائحة كورونا كوفيد ١٩ وفق ما دعت إليه اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-١٩ بضرورة أن يسهم المجتمع بأفراده ومؤسساته بالجهود المنسقة في ظل الظروف الحالية. الجدير بالذكر أن مشروع التبرع بالدم الذي تبنته المديرية العامة للكشافة والمرشدات سيشمل جميع محافظات السلطنة من خلال المراحل التالية للمشروع.