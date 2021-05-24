الأربعاء القادم.. تحصين طلبة دبلوم التعليم العام فـي محافظات السلطنة

مسقط ـ العمانية: تبدأ وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة غدًا (الأربعاء)، حملة تحصين طلبة الصف الثاني عشر المتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام بمن فيهم طلبة المدارس الحكومية والخاصة. ويشمل التحصين طلبة معاهد العلوم الإسلامية، وطلبة مدارس التربية الخاصة، وطلبة كلية الحرس السلطاني العماني التقنية، وطلبة مدرسة الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، ومدرسة أوركسترا مسقط الفلهارمونية في الحرس السلطاني العماني، وطلبة مراكز تعليم الكبار، كما يشمل التحصين الهيئة التدريسية المشرفة على دبلوم التعليم العام، وأعضاء لجان الامتحانات والمراقبين والمصححين، والعاملين في مراكز الامتحانات، والمتقدمين لامتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه، والعاملين بمركز القياس والتقويم التربوي ومراكز التصحيح، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة كافة في هذا الشأن في جميع أماكن التحصين في محافظات السلطنة.

وتم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين المديريات العامة للخدمات الصحية والمديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات حول التجهيزات الخاصة بأماكن التحصين التي ستكون سواء في المدارس أو في المراكز التي سوف يتم الاتفاق عليها، مع التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الاحترازات الصحية أثناء عملية التحصين وبعدها وفق البروتوكول الصحي والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

يذكر أن التحصين ليس إجباريًّا وإنما هو اختياري لكل الفئات، وتم إرسال استمارة لأولياء الأمور لاستيضاح رغبتهم في تحصين أبنائهم من عدمه، كما أنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول هذه الامتحانات سواء أخذ التحصين أم لم يأخذه.

ودعت الوزارة إلى أهمية أخذ التحصين حفاظا على صحة الطلبة وسلامتهم، إضافة إلى توجه جميع الدول إلى اشتراط التحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) لكل من يرغب في الدخول إليها، الأمر الذي قد يحتاجه الطالب الحاصل على بعثة من أجل التحاقه بالدراسة في هذه الدول بمختلف الجامعات.