السلطنة تشارك فـي اجتماعات الدورة الـ«74» لمنظمة الصحة العالمية

في المحليات 24 مايو,2021 نسخة للطباعة

بدأت أمس أعمال اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية للدورة الـ(74) التي انطلقت عبر الاتصال المرئي وتستمر حتى الأول من يونيو القادم، بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء.

وتشارك السلطنة ممثلة بوزارة الصحة في هذا الاجتماع بوفد يترأسه معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، وبمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولون بالـوزارة، وسعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري ــ مندوب السلطنة الدائم لـدى الأمم المتحدة في جنيف. وخلال جلسات اليوم الأول للاجتماع ألقى معالي الدكتور أحمد السعيدي ـ وزير الصحة، كلمة قال فيها: أحرز العالم تقدما واضحا في فهم طبيعة جائحة فيروس كورونا وأسبابها الجذرية، وكذلك في تحديد بعض التدابير الوقائية وطرق التعامل مع انتشارها وآثارها، بالإضافة إلى تطوير حصيلة من المعارف بشأنها، غير أن ذلك كله لا يكفي، حيث لا تزال الجائحة تحصد العديد من الأرواح لذا يجب وضع حد لها.

واضاف معاليه: إننا في السلطنة نسعى من خلال التعاون الدولي (لبناء نظام صحي قوي) ندعو من أجل الأمن والسلام.

وانطلاقا من إيماننا المتين بهذا المبدأ؛ استضفنا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمانة العامة للأمم المتحدة اجتماعا للدعوة إلى الأمن الصحي والسلام في إقليم شرق المتوسط.

وأكدنا من خلاله التزامنا الإقليمي مع الشركاء من جميع أنحاء العالم بتوسيع التعاون في مجال الصحة، لا سيما فيما يخص الاستجابة لجائحة (كوفيد ـ 19)، للمساهمة في ضمان التضامن الدولي والاستقرار والسلام.

مشيرًا إلى أن السلطنة وبالتعاون مع سويسرا طرحت مبادرة الصحة العالمية من أجل السلام لمنظمة الصحة العالمية والتي ستتم مناقشتها في شهر يناير القادم خلال اجتماع المجلس التنفيذي الـ(150) للمنظمة، ونناشد الجميع للانضمام لهذه المبادرة، علمًا أن السلطنة شاركت في تدشين مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي في يونيو من العام الماضي، والتي تدعو إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الأطراف لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.

وسيتم خلال اجتماع الدورة الحالية تعيين لجنة أوراق الاعتماد وانتخاب رئيس لجمعية الصحة العالمية للدورة الحالية الـ(74) وانتخاب نواب الرئيس الخمسة ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة العامة لجمعية الصحة العالمية للدورة الحالية الـ(74) واعتماد جدول الأعمال وتوزيع البنود على اللجنتين الرئيسيتين للجمعية. وسيستعرض برنامج الاجتماع خلال أيامه التسعة عددًا من الأعمال منها تقرير المجلس التنفيذي عن دورتيه الـ(147) والـ(148) وعن دورته الاستثنائية بشأن الاستجابة لجائحة (كوفيد ـ 19)، ومناقشة قطاع الصحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ودور القوى العاملة الصحية، وأهمية الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل والمراهق (2016 ــ2030)، بالإضافة إلى مناقشة تقارير المنظمة البرمجية والمالية للفترة من (2020 ــ 2021) بما في ذلك البيانات المالية المراجعة لعام 2020، ومناقشة الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الجولان السوري المحتل.

كما يستعرض الاجتماع المسائل التي نظر فيها المجلس التنفيذي، والشؤون الإدارية والتنظيمية ومسائل الحكومة، وعملية التحول في منظمة الصحة العالمية، والإعلان السياسي المنبثق عن الاجتماع رفيع المستوى الثالث للجمعية العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المُعدية (غير السارية) ومكافحتها.

كما سيسلط اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الضوء على توسيع نطاق إتاحة العلاجات الفعالة للسرطان والأمراض النادرة أو المهملة، بما فيها الأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية ووسائل التشخيص والمنتجات الداعمِة والعلاجات الخلوية والجينية والتكنولوجيات الصحية الأخرى، وتعزيز شفافية أسواق الأدوية واللقاحات وسائر المنتجات الصحية، علاوة على مناقشة خدمات رعاية صحة العيون المتكاملة، بما فيها العمى وضعف البصر الممكن توقيفها.

(تصوير ـ عبدالفتاح الغافري)