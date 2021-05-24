«الشورى» يناقش مشروع القانون «النظام» الموحّد لمكافحة الغش التجاري بدول التعاون

مسقط ـ العمانية: ناقش مجلس الشورى أمس في أعمال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس عددًا من الموضوعات منها مشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور سعادة الأمين العام للمجلس وأصحاب السعادة الأعضاء بمجلس الشورى. كما ناقش المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن مشروع سلاسل العلوم والرياضيات واستعرض الردود الواردة من بعض الوزارات والوحدات الحكومية منها: مد ولاية ينقل بشبكة المياه الحكومية، وازدواجية شارع الرستاق ـ العوابي، وإنشاء دائرة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار في ولاية الجازر، بالإضافة إلى مكاتب استقدام عمال المنازل. كما تناول المجلس ردًّا بشأن فترة تقديم طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية، وبشأن طريق (الكامل والوافي ـ صور) ضمن مشروع طريق الشرقية السريع.

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