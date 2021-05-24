مسقط ـ العمانية: تلقى صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، رسالة خطية من معالي الدكتور خالد بن محمد العطية ـ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة تتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي ـ الأمين العام بوزارة الدفاع خلال استقباله صباح أمس الوزير المفوض راشد سعيد الخيارين ـ القائم بأعمال السفير بسفارة دولة قطر بمسقط، كما تم استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، والملحق العسكري بسفارة دولة قطر بمسقط.

كانت هذه تفاصيل خبر شهاب بن طارق يتلقى رسالة خطية من وزير الدفاع القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.