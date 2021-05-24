مكتب «الشورى» يستعرض عددا من الردود الوزارية ويناقش بعض أدوات المتابعة

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه أمس عددًا من الردود الوزارية الواردة إليه حول موضوعات في جوانب مختلفة والتي كان قد تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى عدد من وزراء الخدمات، جاء في مقدمتها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني على السؤال الموجَّه إليه بشأن اتفاقية الشراكة لإنشاء وتطوير مدينة خزائن، ومذكرة تفاهم لدراسة وتطوير المخططات السكنية النموذجية والذي تضمن الخطوات التي اتخذتها الوزارة في نقل الأنشطة الصناعية إلى مدينة خزائن، انتهاءً بمستجدات تطوير المخططات السكنية النموذجية.

وناقش المكتب خلال اجتماعه الدوري التاسع عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/‏2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على السؤالين الموجَّهين إليها بشأن مخرجات تخصص طفل ما قبل المدرسة ومخرجات تخصص آداب اللغة الإنجليزية الذي أوضح بأن الفرص الوظيفية لمخرجات آداب اللغة الإنجليزية متنوعة ومتشعّبة.

كما استعرض الاجتماع رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجَّه إليه حول جهود وزارة العمل في توظيف الباحثين عن عمل، حيث تضمن الرد تفصيلا بمرئيات الوزارة بشأن توفير فرص العمل للباحثين عنها، وجهود الوزارة بشأن توفير فرص العمل للقوى العاملة العُمانية، إضافة إلى استعراض رد معاليه حول إصدار وزارة العمل تراخيص عمل لمهن موقوفة، وجاء الرد متضمنًا الإجراءات المتبعة حول الموضوع فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الإجراءات المتخذة للحدِّ من الاستثناءات.

وفي مناقشته لأدوات المتابعة، أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدَّم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بشأن الوحدات السكنية والقروض السكنية بالسلطنة، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علمًا بعدد طلبات الوحدات السكنية والقروض السكنية من عام 2011 إلى عام 2020م، وعدد المستفيدين من القروض السكنية في نفس الفترة، وقرر المكتب إحالة الطلب إلى معالي الوزير.